Б. Игнатьев: «Думаю, „Спартак“ должен обыгрывать „Рубин“»

Экс-наставник сборной России в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» высказал мнение об игре московской команды. В недавнем поединке Кубка Париматч Премьер «красно-белые» разгромили казанский клуб о счётом 4:0.

Интересно, будет ли подтверждение курса, который выбрал Витория со «Спартаком». Уж больно хорошо они выглядели в предсезонных матчах. В принципе же понятно, во что они хотят играть. Игра команды в матчах этого турнира приближалась к тому, к чему хотели приблизиться болельщики «Спартака». Имею в виду лучшие аналоги игры Романцева и, наверное, Бескова. Складный, своеобразный футбол с хорошей динамикой и хорошим контролем мяча, а самое главное — жаждой играть в атаку.

Думаю, «Спартак» должен обыграть «Рубин» в этом матче. Перед глазами стоит то, что было — отсюда и отталкиваюсь. Хотя, конечно, у Слуцкого были некоторые кадровые проблемы в обороне.