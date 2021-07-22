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Б. Игнатьев: «Думаю, „Спартак“ должен обыгрывать „Рубин“»

22 июля 2021, 03:33
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» высказал мнение об игре московской команды. В недавнем поединке Кубка Париматч Премьер «красно-белые» разгромили казанский клуб о счётом 4:0.

Интересно, будет ли подтверждение курса, который выбрал Витория со «Спартаком». Уж больно хорошо они выглядели в предсезонных матчах. В принципе же понятно, во что они хотят играть. Игра команды в матчах этого турнира приближалась к тому, к чему хотели приблизиться болельщики «Спартака». Имею в виду лучшие аналоги игры Романцева и, наверное, Бескова. Складный, своеобразный футбол с хорошей динамикой и хорошим контролем мяча, а самое главное — жаждой играть в атаку.

Думаю, «Спартак» должен обыграть «Рубин» в этом матче. Перед глазами стоит то, что было — отсюда и отталкиваюсь. Хотя, конечно, у Слуцкого были некоторые кадровые проблемы в обороне.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал фаворита предстоящей встречи.

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протон1
протон1
22 июля в 20:51
силы примерна равны. ставлю на ничью
Супервайзер
Супервайзер ответ ildar_3871 (раскрыть)
22 июля в 18:29
Вот и ладушки!
))
ildar_3871
ildar_3871 ответ Супервайзер (раскрыть)
22 июля в 13:42, ред.
Договорились конечно !)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
22 июля в 10:19
я уверен что бегемотик выстроит автобус и будет играть на контратаках то что было на КП это все хрень ,так что витории не бросятся с шашкой наголо
Супервайзер
Супервайзер ответ ildar_3871 (раскрыть)
22 июля в 10:16, ред.
Принимаю пари (10:1) ставлю штуку деревянных.
Выиграет Рубин- отправлю штуку по телефону.
Не выиграет, будьте любезны 10 штучек мне послать!
Как? Договорились?
)))
ildar_3871
ildar_3871
22 июля в 08:04
10 поставлю на победу Рубина !
Futurista
Futurista
22 июля в 07:38
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 07:37
Зачем это говорить непонятно....
Спартак за последние 15 встреч с Рубином проиграл лишь однажды...и то после удаления Зобнина в первом тайме ...
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
22 июля в 07:36
    112910415
    112910415
    22 июля в 07:05
    всё заново, всё с чистого листа
    Strashniy
    Strashniy
    22 июля в 07:03
    Безбородов, безусловно, поможет, как всегда.
    ДСА
    ДСА
    22 июля в 06:42
    Пока шансы Спартака предпочтительнее.
    ABir
    ABir
    22 июля в 06:08
    Многое будет зависеть от тактики, которую выберет Слуцкий
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    22 июля в 05:47
    Все понимают назначение безбородова.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 июля в 05:28
    Этот Спартак, Рубин обыграет!
    mihaluch
    mihaluch
    22 июля в 05:28
    Спартак всегда сильно выглядит в кубках Тины.
    Petergoff
    Petergoff
    22 июля в 05:13
    То, что было в недавней встречи, этих клубов-это не показатель. В чемпе, будет, совсем другая битва.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    22 июля в 03:52
    Он просто обязан
    ОПС
    ОПС
    22 июля в 03:45
    Думать можно все. Игра покажет.
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