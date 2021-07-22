Б. Игнатьев: «Думаю, „Спартак“ должен обыгрывать „Рубин“»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в преддверии матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» высказал мнение об игре московской команды. В недавнем поединке Кубка Париматч Премьер «красно-белые» разгромили казанский клуб о счётом 4:0.
Интересно, будет ли подтверждение курса, который выбрал Витория со «Спартаком». Уж больно хорошо они выглядели в предсезонных матчах. В принципе же понятно, во что они хотят играть. Игра команды в матчах этого турнира приближалась к тому, к чему хотели приблизиться болельщики «Спартака». Имею в виду лучшие аналоги игры Романцева и, наверное, Бескова. Складный, своеобразный футбол с хорошей динамикой и хорошим контролем мяча, а самое главное — жаждой играть в атаку.
Думаю, «Спартак» должен обыграть «Рубин» в этом матче. Перед глазами стоит то, что было — отсюда и отталкиваюсь. Хотя, конечно, у Слуцкого были некоторые кадровые проблемы в обороне.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал фаворита предстоящей встречи.
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Выиграет Рубин- отправлю штуку по телефону.
Не выиграет, будьте любезны 10 штучек мне послать!
Как? Договорились?
)))
Выиграет Рубин- отправлю штуку по телефону.
Не выиграет, будьте любезны 10 штучек мне послать!
Как? Договорились?
)))
Спартак за последние 15 встреч с Рубином проиграл лишь однажды...и то после удаления Зобнина в первом тайме ...
Спартак за последние 15 встреч с Рубином проиграл лишь однажды...и то после удаления Зобнина в первом тайме ...