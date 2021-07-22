Н. Заболотный: «„Сочи“ всегда планомерно шёл наверх»

Вратарь «Сочи» поделился ожиданиями от нового сезона. В прошлом сезоне сочинский клуб занял 5-е место в чемпионате России.

Хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. С самого своего создания «Сочи» двигается поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошлом чемпионате.