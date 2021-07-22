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Н. Заболотный: «„Сочи“ всегда планомерно шёл наверх»

сегодня, 02:58

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный поделился ожиданиями от нового сезона. В прошлом сезоне сочинский клуб занял 5-е место в чемпионате России.

Хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. С самого своего создания «Сочи» двигается поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошлом чемпионате.

Ранее стало известно, с кем может сыграть «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций, если сумеет пройти азербайджанскую «Кешлю».

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Все комментарии
Чист
Чист ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:22
Сочи в этом сезоне -планомерно будет сдавать позиции
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:02
Фк Сочи в турнирной таблице РПЛ достиг своего максимума, может только в Кубке добиться большего, а на пьедестале слишком тесно.
Mekail
Mekail
сегодня в 07:19
Удачи Сочи в сегодняшнем матче
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:55
В Сочи хорошая команда и хороший тренер
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:08
Что верно то верно постепенно без спадов и рывков.
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