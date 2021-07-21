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Кузнецов: «При сохранении состава „Рубин“ может побороться за медали»

вчера, 06:26

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов оценил перспективы казанского клуба в преддверии нового розыгрыша чемпионата России.

У «Рубина» уже сложился крайне сбалансированный и качественный состав. Причём радует, что его собирали очень скрупулёзно, вдумчиво, а Слуцкого не дёргали и дали ему время для реализации всех идей. В итоге сейчас виден слаженный коллектив, с надёжной игрой в обороне, а также индивидуально сильной атакой. Тут очень многое зависит от Хвичи [Кварацхелии], но и Джордже Деспотович, и Денис Макаров приносят большую пользу. Так что при сохранении состава они могут побороться за медали и хорошо показать себя в еврокубках.

Ранее стали известны возможные соперники «Рубина» по 3-му отборочному раунду Лиги конференций.

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Рубин
Перевод с iz.ru
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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:50
Слуцкий умеет преподносить сюрприз
112910415
112910415
вчера в 13:01
может ... но желающих много
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 10:21
Игроки средненькие , дорогих игроков нет , второе третье место реально
Cat01
Cat01
вчера в 08:32
Будем ждать бой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:51
Тяжело им будет
swed27
swed27
вчера в 07:35
Главное Хвичу не продавать как бы не просили
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:10
Рубин, как обычно, непредсказуем, поэтому от него можно ждать сюрпризов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 07:03
Побороться за медали могут несколько клубов, а вот кто завоюет узнаем весной.
beefs
beefs
вчера в 06:45
Конечно хочеться чтобы была нормальная спортивная конкуренция...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:43
В начале пути шансы всегда есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:32
Рубин в прошлом сезоне дал хороший бой.
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