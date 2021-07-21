Кузнецов: «При сохранении состава „Рубин“ может побороться за медали»

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов оценил перспективы казанского клуба в преддверии нового розыгрыша чемпионата России.

У «Рубина» уже сложился крайне сбалансированный и качественный состав. Причём радует, что его собирали очень скрупулёзно, вдумчиво, а Слуцкого не дёргали и дали ему время для реализации всех идей. В итоге сейчас виден слаженный коллектив, с надёжной игрой в обороне, а также индивидуально сильной атакой. Тут очень многое зависит от Хвичи [Кварацхелии], но и Джордже Деспотович, и Денис Макаров приносят большую пользу. Так что при сохранении состава они могут побороться за медали и хорошо показать себя в еврокубках.