Сёмин: «К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма. Должны играть свои.
Единичные случаи натурализации игроков могут быть. Я против того, чтобы это превращалось в систему. Когда мы даем паспорт всем подряд, мы лишаемся своих талантливых ребят.
Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру. По поводу натурализации Жиго ничего не могу сказать, обращайтесь в «Спартак», они лучше знают.
Напомним, что один натурализованный игрок сборной России может в ближайшее время завершить международную карьеру.
В этом Юрий Павлович прав, но , кто будет определять этот единичный случай, когда правят люди, далёкие от всего этого, случайны люди...
Вы только посмотрите, что происходит с выбором главного тренера сборной России, кандидаты меняются, указывается причина смены очередного кандидата, и тут же кандидат с удивлением заявляет, что к нему никто не обращался, что он такие требования не предъявлял (Слуцкий, Карпин)....
Единичный случай превратится в массовую натурализацию далеко не лучших игроков-иностранцев, с этими руководителями-вредителями...
В этом Юрий Павлович прав, но , кто будет определять этот единичный случай, когда правят люди, далёкие от всего этого, случайны люди...
Вы только посмотрите, что происходит с выбором главного тренера сборной России, кандидаты меняются, указывается причина смены очередного кандидата, и тут же кандидат с удивлением заявляет, что к нему никто не обращался, что он такие требования не предъявлял (Слуцкий, Карпин)....
Единичный случай превратится в массовую натурализацию далеко не лучших игроков-иностранцев, с этими руководителями-вредителями...
Можно конечно точечно взять одного который на голову выше чем любой другой наш игрок и где есть большая необходимость. И раз это происходит, значит есть проблемы в футбольном хозяйстве. И, как правильно подметил Юрий Палыч, надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру.
Ведь всё идёт из детства, где у нас огромные проблемы, можно сказать пропасть. И доставать оттуда и готовить их к взрослому футболу тоже большая проблема. Что в детском футболе, что у молодёжи, очень мало квалифицированных тренеров которые могли бы дать в клубы хорошую мастеровитую молодёжь способную конкурировать с основной. И как правило есть ещё и боязнь у тренеров клубов ставить в основу такую молодёжь. Ведь от главных тренеров тоже требуют руководители клубов результаты их деятельности и хотят чтобы команда выигрывала . И этот замкнутый круг нужно разрывать, чтобы у главных тренеров не было таких проблем. Им нужен готовый продукт под названием игрок! И всё это может решить только в РФС и правильные реформы. Я думаю как-то так. Всем Добра !!!
Можно конечно точечно взять одного который на голову выше чем любой другой наш игрок и где есть большая необходимость. И раз это происходит, значит есть проблемы в футбольном хозяйстве. И, как правильно подметил Юрий Палыч, надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру.
Ведь всё идёт из детства, где у нас огромные проблемы, можно сказать пропасть. И доставать оттуда и готовить их к взрослому футболу тоже большая проблема. Что в детском футболе, что у молодёжи, очень мало квалифицированных тренеров которые могли бы дать в клубы хорошую мастеровитую молодёжь способную конкурировать с основной. И как правило есть ещё и боязнь у тренеров клубов ставить в основу такую молодёжь. Ведь от главных тренеров тоже требуют руководители клубов результаты их деятельности и хотят чтобы команда выигрывала . И этот замкнутый круг нужно разрывать, чтобы у главных тренеров не было таких проблем. Им нужен готовый продукт под названием игрок! И всё это может решить только в РФС и правильные реформы. Я думаю как-то так. Всем Добра !!!