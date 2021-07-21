Сёмин: «К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал идею о возможной натурализации французского защитника «Спартака» .

К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма. Должны играть свои.

Единичные случаи натурализации игроков могут быть. Я против того, чтобы это превращалось в систему. Когда мы даем паспорт всем подряд, мы лишаемся своих талантливых ребят.

Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру. По поводу натурализации Жиго ничего не могу сказать, обращайтесь в «Спартак», они лучше знают.