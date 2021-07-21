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Сёмин: «К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма»

вчера, 16:06

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма. Должны играть свои.

Единичные случаи натурализации игроков могут быть. Я против того, чтобы это превращалось в систему. Когда мы даем паспорт всем подряд, мы лишаемся своих талантливых ребят.

Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру. По поводу натурализации Жиго ничего не могу сказать, обращайтесь в «Спартак», они лучше знают.

Напомним, что один натурализованный игрок сборной России может в ближайшее время завершить международную карьеру.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Как играют свои показал прошедший ЧЕ.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:07
Палыч прав! Только единичные случаи, типа, Марио.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:46
Натурализация убивает весь смысл сборных.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
вчера в 17:41
ТАК ДАВАЙТЕ СТРАНУ НАТУРАЛИЗИРЕМ В БРАЗИЛИЮ НАПРИМЕР. СТЫДОБА РОССИЯ И НЕТ ИГРОКОВ:((((((
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:36
потому что подход к этому важнейшему делу казенный, как всегда! похрен на стиль и требования специалиста, его соответствие национальной футбольной специфике - быстрее предстоящие откаты считаем!
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 17:34
Палыч дело говорит. Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рожать, а играют за сборную как будто 11 неполноценных! С молодежью работать надо, но не только тренировать, но и воспитывать, чтобы не было скотского поведения, мордобоев, бухача, шампанского на 250 тыс. евро по случаю позорного вылета с Евро и т.д. Посмотрите на западных звезд футбола, которые на порядок богаче наших "паспортных" инвалидов - люди ведут себя скромно, занимаются благотворительностью. Не призываю копировать их модель поведения, но задуматься, имхо, стоит
stavr74
stavr74
вчера в 17:22
Во всём мире происходит натурализация и это нормально.
Смысл своих игроков брать в сборную если защитник яйцами или прибором
пытается мяч принять и не получается ( нынешней чемпионат Евро) или нападающий с выпученными глазами в офсайде стоит и руками машет.
За сборную Франции 95% черные бегают, за фашистов поляки играют и так везде...
Если наши игроки не желают БИТЬСЯ за страну , то пусть бьются натурализованные игроки
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:21
За Италию играют три натурализованных бразильца, которые помогли стать чемпионами Европы. И никто не ноет и не плачет по этому поводу . Франция - это вообще сборная полумира , так что - это вполне нормально. Да и где их взять своих то ??? Загораются у нас звездочки , но почему то быстро угасают.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
вчера в 17:16
Натурализовывать нужно только выдающихся людей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:55, ред.
К натурализации отношусь точно так же, как и Палыч.
Можно конечно точечно взять одного который на голову выше чем любой другой наш игрок и где есть большая необходимость. И раз это происходит, значит есть проблемы в футбольном хозяйстве. И, как правильно подметил Юрий Палыч, надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру.
Ведь всё идёт из детства, где у нас огромные проблемы, можно сказать пропасть. И доставать оттуда и готовить их к взрослому футболу тоже большая проблема. Что в детском футболе, что у молодёжи, очень мало квалифицированных тренеров которые могли бы дать в клубы хорошую мастеровитую молодёжь способную конкурировать с основной. И как правило есть ещё и боязнь у тренеров клубов ставить в основу такую молодёжь. Ведь от главных тренеров тоже требуют руководители клубов результаты их деятельности и хотят чтобы команда выигрывала . И этот замкнутый круг нужно разрывать, чтобы у главных тренеров не было таких проблем. Им нужен готовый продукт под названием игрок! И всё это может решить только в РФС и правильные реформы. Я думаю как-то так. Всем Добра !!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 16:52
Намекаете на Облякова или Игнатьева?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:47, ред.
Натурализация иностранцев унизительна для национального достоинства. Это простительно для карликовых государств, но не простительно для таких огромных держав, как Россия. Хотя в краткосрочной перспективе это может дать положительный результат, но с этим важно не переборщить. В противном случае это может обесценить все достигнутые успехи и лишить повода для национальной гордости даже в случае достижения нужного результата. Короче говоря, вместо повода для гордости это может обернуться несмываемым позором.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 16:40
Все правильно, не нужны нам бразильцы и ниги, в сборной должен играть русский Иван.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
Семин правильно размышляет.
Пусть бегают медленные и слегка кривоногие, но свои, чем какие-нибудь бразильские асы. Зато в случае победы будет чем гордиться.
А эти натуралы просто нивелируют вкус Победы.
Лично у меня не будет радости, если в сборной России будет полкоманды бразильцев или французов. А не дай Бог афророссияне появятся - вообще стыдно болеть будет.
Надеюсь до этого не дойдет.
Если побеждать, то своими силами...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:34
...Единичные случаи натурализации игроков могут быть...

В этом Юрий Павлович прав, но , кто будет определять этот единичный случай, когда правят люди, далёкие от всего этого, случайны люди...

Вы только посмотрите, что происходит с выбором главного тренера сборной России, кандидаты меняются, указывается причина смены очередного кандидата, и тут же кандидат с удивлением заявляет, что к нему никто не обращался, что он такие требования не предъявлял (Слуцкий, Карпин)....
Единичный случай превратится в массовую натурализацию далеко не лучших игроков-иностранцев, с этими руководителями-вредителями...
311
311 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 16:27
Достаточно запретить выступать за сборную лицам с двойным гражданством, и желающих резко поубавится!)
Cat01
Cat01
вчера в 16:23
Сёмин всегда говорит правду....
протон1
протон1
вчера в 16:08
а как можно запретить игроку получить российское гражданство, если он всё будет делать по закону? человек решил получить просто гражданство. ну и пусть...
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