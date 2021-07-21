Слуцкий: «Не понимаю вопросов про трансферы. У „Рубина“ заполнена заявка»

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о возможных трансферах казанского клуба.

Планирует ли клуб усиливать позицию защитника после ухода Старфельта? Пока у нас ровно восемь легионеров заявлено на матч со «Спартаком». Вы задаете вопросы про трансферы, а про трансферы никто не отвечает. Я не могу понять вопросы про трансферы.

Сейчас у нас заявка заполнена, если бы у нас была возможность взять игрока, который был бы нужен команде, понятно, что мы бы эту возможность уже реализовали или пытались реализовать. Пытаемся ли мы это реализовать, я вам все равно не скажу. А если не реализовали, то это можно просто оценивать как факт.