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Слуцкий: «Не понимаю вопросов про трансферы. У „Рубина“ заполнена заявка»

вчера, 23:04

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможных трансферах казанского клуба.

Планирует ли клуб усиливать позицию защитника после ухода Старфельта? Пока у нас ровно восемь легионеров заявлено на матч со «Спартаком». Вы задаете вопросы про трансферы, а про трансферы никто не отвечает. Я не могу понять вопросы про трансферы.

Сейчас у нас заявка заполнена, если бы у нас была возможность взять игрока, который был бы нужен команде, понятно, что мы бы эту возможность уже реализовали или пытались реализовать. Пытаемся ли мы это реализовать, я вам все равно не скажу. А если не реализовали, то это можно просто оценивать как факт.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 08:05
Когда лимит отменят ?
1bear
1bear
сегодня в 00:24
у Рубина возможности минимальные,но верю - команда будет бороться не только "за выживание"
Gahi
Gahi
вчера в 23:56
У каждого тренера свои условия которые обговариваются с руководством клуба. Так и Леонид Викторович получив одобрения в плане комплектации команды по мере возможностей клуба игроками на проблемные позиции, и естественно пока не достигнут трансфер то зачем о нём говорить и делиться планами, чтобы потом не опередили конкуренты и не взвинтили цены те, от которых зависит та или иная сделка. После всех подготовительных мероприятий и краткосрочных турниров, команда Рубин будет начинать чемпионат и на сколько игроки готовы каждый на своей позиции мы узнаем уже в первой домашней игре со Спартаком. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:39
Слуцкий знает что делает.
beefs
beefs
вчера в 23:36
Заяц трепаться не любит...
RBA
RBA
вчера в 23:26
А зачем раньше времени карты открывать.
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 23:10
Молорик Леонид! Нечего клубные тайны выдавать!
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