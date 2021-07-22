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Данил Глебов: «Шутят, что я сын Карпина»

22 июля 2021, 16:18

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих взаимоотношениях с Валерием Карпиным.

Я ещё толком нигде не поиграл, но в «Ростове» правда классная атмосфера: и на поле, и вне. Валерий Георгич любит футбол и приводит в команду много молодых футболистов, даёт нам игровое время — чувствуется, что тренер нам доверяет. Да, бывают осечки, но я связываю это с неопытностью: состав сильно омолодился по сравнению с прошлыми сезонами.

У нас довольно теплые отношения. Даже шутят, что я сын Карпина. На тренировках он может смеяться и шутить, но как только мы лажаем — по делу пихает. Требовательный и справедливый в этом плане.

После перехода в «Ростов» Глебов сдержал необычное обещание.

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Все комментарии
номер 12
номер 12 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 июля в 22:52
а Васин тогда кто?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 19:08
Дыма без огня не бывает!😜
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 17:57
Ничего особенного в этой шутке, мы тоже считаем Облякова внебрачным сыном Ганчаренко.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 17:34
Карпин превратился в настоящего тренера.
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
22 июля в 16:33
Добрый день! Команда была сформирована автоматически.
Проблему с заменой игроков в ближайшее время устраним. Приносим извинения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 16:29
Данил Глебов:"Карпину 6-й десяток...Я его внук."
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 16:24
У Карпина 5 дочерей. А сына наверняка хочет. Вот Георгич и "усыновил" Глебова
sv_1969
sv_1969
22 июля в 16:19
А может так и есть
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