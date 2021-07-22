Газизов: «К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как он относится к Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.
К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя. Я не знаю анонимов, там черти сидят. Вот их я не люблю. Уже отвечал на этот вопрос о Зареме Салиховой. Надо хотя бы мою биографию знать, чтобы говорить о родственниках. А к Остону [Урунову] отношусь нормально. Я старше всех футболистов, можно сказать, что для них старший товарищ. Что касается критики, если критикуют, значит, живу очень хорошо. Если её не будет, я умер.
Напомним, что Салихова неоднократно критиковала Газизова.
А она иногда такое говорит, что никак на уважение не заслуживает...
А она иногда такое говорит, что никак на уважение не заслуживает...
Зарема Салихова может себе позволить говорить что думает - ибо у неё все деньги уже есть...
А Газизов пока обязан быть корректным,учтивым и осторожным в выражениях...ибо находится ещё в стадии зарабатывания капитала...
Зарема Салихова может себе позволить говорить что думает - ибо у неё все деньги уже есть...
А Газизов пока обязан быть корректным,учтивым и осторожным в выражениях...ибо находится ещё в стадии зарабатывания капитала...
Наворотил дел в Спартаке, а сейчас отшучивается, что "старший товарищ" для всех футболистов. Ну и кто он после этого?
Жаль, что Федун такой наивный, что наобещал Шамилю кучу денег фактически ни за что - из полезного только аренда Мозеса, и то Витю только ленивый не знал на рынке.
Наворотил дел в Спартаке, а сейчас отшучивается, что "старший товарищ" для всех футболистов. Ну и кто он после этого?
Жаль, что Федун такой наивный, что наобещал Шамилю кучу денег фактически ни за что - из полезного только аренда Мозеса, и то Витю только ленивый не знал на рынке.