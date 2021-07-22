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Газизов: «К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя»

22 июля 2021, 15:14

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как он относится к Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.

К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя. Я не знаю анонимов, там черти сидят. Вот их я не люблю. Уже отвечал на этот вопрос о Зареме Салиховой. Надо хотя бы мою биографию знать, чтобы говорить о родственниках. А к Остону [Урунову] отношусь нормально. Я старше всех футболистов, можно сказать, что для них старший товарищ. Что касается критики, если критикуют, значит, живу очень хорошо. Если её не будет, я умер.

Напомним, что Салихова неоднократно критиковала Газизова.

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протон1
протон1
22 июля в 18:05
Очень низко и подло. Она уфимка, и прекрасно знает о трагедии с сыном Газизова. И на день рождения приплетать Урунова, чтобы напомнить о сыне, даже при всей ненависти... Слов нет, мерзко
Сп62
Сп62 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 июля в 18:00
Мысль, облечённая в слова, всегда будет немного лжива.
tesch
tesch
22 июля в 17:20
жаль, что он был у нас. Хорошо, что недолго.
112910415
112910415
22 июля в 16:55
Газизову хотелось бы тишины ...
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 16:53
Главное, что говорит!
А она иногда такое говорит, что никак на уважение не заслуживает...
mihaluch
mihaluch
22 июля в 16:24
Шамиль Зарима сколь ещё башкир не смыслящих в футболе.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 15:51
Газизов: - «К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя» !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 15:38
Всё как и должно быть...
Зарема Салихова может себе позволить говорить что думает - ибо у неё все деньги уже есть...
А Газизов пока обязан быть корректным,учтивым и осторожным в выражениях...ибо находится ещё в стадии зарабатывания капитала...
makkie
makkie
22 июля в 15:34
Мутный и скользкий тип этот Газизов.
Наворотил дел в Спартаке, а сейчас отшучивается, что "старший товарищ" для всех футболистов. Ну и кто он после этого?
Жаль, что Федун такой наивный, что наобещал Шамилю кучу денег фактически ни за что - из полезного только аренда Мозеса, и то Витю только ленивый не знал на рынке.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 июля в 15:27
Зарема как опарыш, любит копаться во всяком ...
sv_1969
sv_1969
22 июля в 15:16
Лукавит Шамиль однако
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