Газизов: «К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как он относится к Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.

К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя. Я не знаю анонимов, там черти сидят. Вот их я не люблю. Уже отвечал на этот вопрос о Зареме Салиховой. Надо хотя бы мою биографию знать, чтобы говорить о родственниках. А к Остону [Урунову] отношусь нормально. Я старше всех футболистов, можно сказать, что для них старший товарищ. Что касается критики, если критикуют, значит, живу очень хорошо. Если её не будет, я умер.