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Червиченко: «„Нижний Новгород“ не вылетит из РПЛ. Они с „Зенитом“ друзья»

22 июля 2021, 15:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Нижний Новгород» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/22.

Уверен, «Нижний Новгород» не вылетит из РПЛ в этом сезоне. Как минимум «Зениту» это невыгодно: они близкие друзья. Раньше был «Оренбург», а теперь будет команда с питерским тренером [Александр Кержаков]. Я вам больше скажу, команда Кержакова даже сопротивляться не будет банде Семака. В принципе это ожидаемо. Как обычно РФС что-то скрывает от нас.

В это трансферное окно «Нижний Новгород» объявил о трансфере воспитанника «Зенита».

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Ислам0926
Ислам0926
вчера в 01:24
Нижнии Новгород вылетит однозначно а вот кто еще вопрос
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 22:40
Не думаю, что Оренбург придерживали, чтобы НН вывести (хотя там ведь стадион с ЧМ остался). Отцепили ведь не только Оренбург, ещё и Аланию. Так что состав в РПЛ набран не по спортивному принципу. еЩЁ И ПЕРЕХОДНЫХ МАТЧЕЙ НЕ БЫЛО.
Но многим удобно видеть козни Зенита с этими +12.
Кста, нашим и с +6 (гы-гы) в том сезоне хватило для чемпионства...
pomor45
pomor45
22 июля в 22:08
Пургу какую-то несёт. Если, НН будет Зениту сливать по дружбе, то разве от этого у него повысятся шансы удержаться в РПЛ? Чем в его понимании Зенит может помочь НН закрепиться в РПЛ? Разве что наоборот - отдать очки НН в конце ЧР, если у самого Зенита будет большой запас. Так и это ещё большой вопрос, который зависит от календаря и соперников. Просто ему хочется модно потрендеть на стороне зенитофобов.
n272nm
n272nm
22 июля в 22:02
Сколько там московских клубов у нас играют?! Четыре?! Плюс Химки! Есть с кем очки расписывать. Зенит нервно курит в сторонке:)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 19:15
НН, Сочи, Оренбург, и конечно же наш самый главный фарм клуб - Спартак. Вот и фиг нас кто догонит с +24 очками со старта сезона.
второй
второй
22 июля в 18:48
ну тогда Ростов в банде Спартака!!Тренер то спартач!!!
oFANATo
oFANATo
22 июля в 18:27, ред.
Второй фарм клуб......халявных 12 очков в чемпионате.
протон1
протон1
22 июля в 18:04
прям подводные течения
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 17:42
Несколько лет тому назад ( не будем уточнять сколько) Газпром направил в Нижний Новгород 2 миллиарда рублей на поддержку футбольного клуба "Волга".
Сразу после этого у губернатора и мэра города появились новенькие Майбахи, а их жены стали еженедельно летать в Париж на шоппинг на частном самолете.
15 июня 2016 года клуб "Волга"был расформирован из-за невозможности уплаты накопившихся долгов.
Типичная история.
13 RUS
13 RUS
22 июля в 17:34
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    22 июля в 17:15
    Все так и есть и все все знают и знали!
    Сочи Оренбург Новгород Зенит 2 Зенит 3 Динамо Ленинград Динамо Петербург - Они их не бросят.
    Futurista
    Futurista
    22 июля в 17:10
    После дружбы с Зенитом Нижний Новгород стал Верхним...
    Аксинья
    Аксинья
    22 июля в 17:02
    Ну раз друзья то у нижегородцев уже минус шесть очков))
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    22 июля в 17:02
    Оренбургу дружба с Зенитом не особо помогла.
    LOpp
    LOpp
    22 июля в 17:02
    Что-то мне подсказывает, что НН повторит судьбу Тамбова. Сезон ещё не начался, а у них уже проблемы с финансированием.
    nubom
    nubom ответ Ironigor (раскрыть)
    22 июля в 16:56
    Не мешало бы и Химки на Балтику заменить))...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    22 июля в 16:53
    Оренбург не может, Нижний Новгород поможет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 июля в 16:52
    Никогда ещё "Отдел сокрытия РФС от Червиченко" не работал так напряжённо и продуктивно.... как перед началом этого сезона...
    drug01
    drug01
    22 июля в 16:49
    Это игры покажут
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 июля в 16:47, ред.
    Значит, что-то знает)

    Хотя после назначения в команду Премьер-Лиги сырого Кержакова, почти без опыта... тут многое становится понятным. Некий аналог Гунько в Химках. Вопрос времени, когда покорителя воробьев уберут из Нижнего. Лучше бы Рахимова назначили, ей-Богу!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    22 июля в 16:44
    Под руководством Александра Кержакова Томь вылетела из ФНЛ. И после этого его назначают главным в команду Премьер лиги))
    Очень странное решение. Походу в этом назначении главным была не квалификация тренера а его принадлежность к конкретному городу
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 16:43
    у Спартака скоро юбилей так что дядя Федун потерять очки в матче с НН не даст,да и Червиченко тоже видимо за юбилей переживает...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 16:42
    Понятно что степень "правильности" эксперта-критика зависит от объекта его критики....
    Но тут то вообще мимо кассы....
    Вас то он "прикладывает" после неких совершившихся событий....а тут то вообще край...ещё до начала выступления клуба в Лиге..
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    22 июля в 16:38
    Конечно не вылетит. А ещё в следующем сезоне Оренбург вернется и Зенит сможет начинать сезон сразу с 24 очков чемпионат.
    makkie
    makkie ответ yrasikos22 (раскрыть)
    22 июля в 16:35
    Про Сочи с Оренбургом так же думали, однако всё вышло иначе)

    Никто не даст НН отнять очки у Зенита. А вот против того же Спартака Керж будет настраивать своих на 200%, а из Питера в случае чего денежкой помогут. Не сомневаюсь!
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 июля в 16:33, ред.
    Черевченко Химки тренирует - ему некогда кричать.
    Зато кричит ваш любимый эксперт. Или он любимый только когда Спартак прикладывает?)
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответ Али Самаркандский (раскрыть)
    22 июля в 16:30
    к бабке не ходи)
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 16:28, ред.
    Нижний новгород не филиал Зенита как например Химки для Спартака,скорее наооборот Кержаков с командой будут очень мотивированы что бы дать Зениту бой,Кержаков боец и так просто очки не подарит,даже родной команде...
    За адекватность
    За адекватность
    22 июля в 16:28
    "Локомотив", "Спартак", "ЦСКА", "Динамо", "Краснодар" на пятерых у "Зенита отобрали 9 баллов из 30-ти возможных в прошлом сезоне ( к примеру "Рубин" в одного отобрал 6 ) Конкурентам "Зенита" нужно в первую очередь отталкиваться от собственной игры и на неё же рассчитывать для достижения успеха на мой сугубо субъективный взгляд. По поводу чемпионств "Зенита" есть что-то наподобие анекдота: "Для того, чтобы "Зенит" раз за разом становился чемпионом, вовсе не надо, чтобы "Зенит" играл хорошо. Надо, чтобы остальные играли плохо. В этом отношении российская футбольная лига безукоризненна." Как-то так с моей колокольни.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 16:25, ред.
    Странный Юбилейный сезон ещё не начался....
    А Червиченко уже кричит Зенит всё купил...Спартак-Чемпион !!!
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