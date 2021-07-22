Червиченко: «„Нижний Новгород“ не вылетит из РПЛ. Они с „Зенитом“ друзья»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Нижний Новгород» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/22.

Уверен, «Нижний Новгород» не вылетит из РПЛ в этом сезоне. Как минимум «Зениту» это невыгодно: они близкие друзья. Раньше был «Оренбург», а теперь будет команда с питерским тренером [Александр Кержаков]. Я вам больше скажу, команда Кержакова даже сопротивляться не будет банде Семака. В принципе это ожидаемо. Как обычно РФС что-то скрывает от нас.