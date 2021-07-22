Червиченко: «„Нижний Новгород“ не вылетит из РПЛ. Они с „Зенитом“ друзья»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Нижний Новгород» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/22.
Уверен, «Нижний Новгород» не вылетит из РПЛ в этом сезоне. Как минимум «Зениту» это невыгодно: они близкие друзья. Раньше был «Оренбург», а теперь будет команда с питерским тренером [Александр Кержаков]. Я вам больше скажу, команда Кержакова даже сопротивляться не будет банде Семака. В принципе это ожидаемо. Как обычно РФС что-то скрывает от нас.
В это трансферное окно «Нижний Новгород» объявил о трансфере воспитанника «Зенита».
Стадион «Нижний Новгород»
Вместимость: 45 000 зрителей
Стоимость: 17.97 млрд рублей (около 300 миллионов долларов) И весь этот комплекс стоит мёртвым грузом на плечах бюджета Нижегородской области, а каждый год обслуживание такого объекта выскакивает в кругленькую сумму, которая как в трубу улетает в никуда. И перед Министерством спорта России и перед главой области стоит задача, поставленная конечно же с самого веха - задействовать дорогостоящий объект любой ценой. И эта цена клуб Нижний Новгород . Заодно это и есть пропаганда здорового образа жизни и привлечение большего числа детей заниматься футболом в Нижегородской области.
Ну и естественно чьи-то ещё частные меркантильные вещи. Я думаю как-то так. Субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Стадион «Нижний Новгород»
Вместимость: 45 000 зрителей
Стоимость: 17.97 млрд рублей (около 300 миллионов долларов) И весь этот комплекс стоит мёртвым грузом на плечах бюджета Нижегородской области, а каждый год обслуживание такого объекта выскакивает в кругленькую сумму, которая как в трубу улетает в никуда. И перед Министерством спорта России и перед главой области стоит задача, поставленная конечно же с самого веха - задействовать дорогостоящий объект любой ценой. И эта цена клуб Нижний Новгород . Заодно это и есть пропаганда здорового образа жизни и привлечение большего числа детей заниматься футболом в Нижегородской области.
Ну и естественно чьи-то ещё частные меркантильные вещи. Я думаю как-то так. Субъективное мнение.
Всем Добра !!!