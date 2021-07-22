Масалитин: «Игра ЦСКА с Дзагоевым смотрится по-другому»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал продление контракта с «армейцами».

Дзагоев — лидер, понятно, что на поле от него очень много зависит. Игра команды с ним совсем по-другому смотрится. Но Алан очень подвержен травмам. К сожалению, в последнее время он чаще болеет, чем играет. Видимо, выбор был между мастерством и травматизмом. Значит, победило мастерство. Наверное, в этот период Алан всё доказал. И травмы обошли его стороной. Поэтому руководство решило, что он принесет пользу клубу.