Масалитин: «Игра ЦСКА с Дзагоевым смотрится по-другому»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал продление контракта Алана Дзагоева с «армейцами».
Дзагоев — лидер, понятно, что на поле от него очень много зависит. Игра команды с ним совсем по-другому смотрится. Но Алан очень подвержен травмам. К сожалению, в последнее время он чаще болеет, чем играет. Видимо, выбор был между мастерством и травматизмом. Значит, победило мастерство. Наверное, в этот период Алан всё доказал. И травмы обошли его стороной. Поэтому руководство решило, что он принесет пользу клубу.
Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.
Отличный игрок, который не только хорошо играет, но и хорошо мыслит, играя, но, увы, травмы, травмы, травмы... А ведь ему то, всего-ничего, 31 год...
И пусть оправдаются надежды руководства ЦСКА, пусть сбудутся желания А.Дзагоева, ещё поиграть за ЦСКА! Здоровья А.Дзагоеву!
Отличный игрок, который не только хорошо играет, но и хорошо мыслит, играя, но, увы, травмы, травмы, травмы... А ведь ему то, всего-ничего, 31 год...
И пусть оправдаются надежды руководства ЦСКА, пусть сбудутся желания А.Дзагоева, ещё поиграть за ЦСКА! Здоровья А.Дзагоеву!
Когда в команде есть такой хэдлайнер как Антон....неважно кто ему будет помогать...вселять дрожь и трепет в ряды соперников...
Когда в команде есть такой хэдлайнер как Антон....неважно кто ему будет помогать...вселять дрожь и трепет в ряды соперников...