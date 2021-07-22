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Масалитин: «Игра ЦСКА с Дзагоевым смотрится по-другому»

22 июля 2021, 15:34

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал продление контракта Алана Дзагоева с «армейцами».

Дзагоев — лидер, понятно, что на поле от него очень много зависит. Игра команды с ним совсем по-другому смотрится. Но Алан очень подвержен травмам. К сожалению, в последнее время он чаще болеет, чем играет. Видимо, выбор был между мастерством и травматизмом. Значит, победило мастерство. Наверное, в этот период Алан всё доказал. И травмы обошли его стороной. Поэтому руководство решило, что он принесет пользу клубу.

Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению Дзагоев получит только при одном условии.

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Все комментарии
Поц
Поц
22 июля в 20:36
Люблю ЦСКА. Только без Дзагоева и Влашича. Надеюсь они не будут играть и ЦСКА займет почетное 6 место. Алан, завязывай с футболом, ну их на фиг этих коней, здоровье не купишь.
Futurista
Futurista
22 июля в 17:25
Кому то тренер Нагельсманн, кому то Дзага талисман...
sv_1969
sv_1969
22 июля в 17:23
Травмы не дали Алану раскрыться полностью!А потенциал у парня был огромный , в плане мышления на поле!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 16:46
Алан умеет "зажигать" на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
22 июля в 16:35
Дзага один из самых умных игроков в РПЛ, в основном у нас процветает бей беги типа дзюбы
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 16:11
Не только игра с ЦСКА смотрится по-другому, но и игра сборной России смотрится по-другому, когда играет А.Дзагоев...

Отличный игрок, который не только хорошо играет, но и хорошо мыслит, играя, но, увы, травмы, травмы, травмы... А ведь ему то, всего-ничего, 31 год...

И пусть оправдаются надежды руководства ЦСКА, пусть сбудутся желания А.Дзагоева, ещё поиграть за ЦСКА! Здоровья А.Дзагоеву!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 июля в 16:08
Согласен с Масалитиным, здоровья и удачных игр Алану.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 16:01
Теперь...с Заболотным...ЦСКА может себе позволить всё что угодно....
Когда в команде есть такой хэдлайнер как Антон....неважно кто ему будет помогать...вселять дрожь и трепет в ряды соперников...
ДСА
ДСА
22 июля в 15:53
Занимает в команде просто чье-то место.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 15:49
жаль что вё это уже в прошлом))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Mangur (раскрыть)
22 июля в 15:46, ред.
Ну не такой уж он и старик, 31 год. Даже моложе Дзюбы))
Mangur
Mangur
22 июля в 15:44
Возможно. Но Дзвгоев уже стар
bgrtx2u7uxjr
bgrtx2u7uxjr
22 июля в 15:37
Только Дзагоеев редко играет.
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