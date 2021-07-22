«Сочи» заработал на продажах трансляции матча с «Кешлей» 150 тыс. рублей

Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев рассказал, сколько ФК «Сочи» заработал на платной трансляции матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций с «Кешлей» (3:0). Российский клуб принял решение показывать встречу на платной платформе Sportrecs, предлагая купить прямую трансляцию за сумму от 75 рублей.

Футбольный клуб «Сочи» продал почти 2000 PPV, что принесло ему около 150 тысяч рублей прибыли, так как стоимость доступа к трансляции была всего 75 рублей. Но не это главное. Я бы хотел отметить несколько других факторов подобной трансляции, которую клуб полностью организовал сам и сам же продавал через Sportrecs свои PPV.

1. У клуба не было никаких ограничений по рекламе. Если бы матч транслировался на «Матч ТВ», никакого беттингового партнера у «Сочи» бы не было. А это принесло существенный доход.

2. Клуб полностью окупил продакшн этой игры, который стоил существенно дешевле продакшна «Матч ТВ».

3. Были и другие статьи доходов для клуба — это и беттинговые права и другие спонсорские деньги. Все это позволило неплохо «Сочи» заработать.

Таким образом, этот матч принес клубу более 2 миллионов рублей прибыли. Если бы игра транслировалась на «Матч ТВ», клуб не заработал бы и половины этих денег, ввиду дороговизны продакшна и многочисленных ограничений со стороны вещателя.