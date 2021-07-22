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«Сочи» заработал на продажах трансляции матча с «Кешлей» 150 тыс. рублей

22 июля 2021, 21:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев рассказал, сколько ФК «Сочи» заработал на платной трансляции матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций с «Кешлей» (3:0). Российский клуб принял решение показывать встречу на платной платформе Sportrecs, предлагая купить прямую трансляцию за сумму от 75 рублей.

Футбольный клуб «Сочи» продал почти 2000 PPV, что принесло ему около 150 тысяч рублей прибыли, так как стоимость доступа к трансляции была всего 75 рублей. Но не это главное. Я бы хотел отметить несколько других факторов подобной трансляции, которую клуб полностью организовал сам и сам же продавал через Sportrecs свои PPV.

1. У клуба не было никаких ограничений по рекламе. Если бы матч транслировался на «Матч ТВ», никакого беттингового партнера у «Сочи» бы не было. А это принесло существенный доход.
2. Клуб полностью окупил продакшн этой игры, который стоил существенно дешевле продакшна «Матч ТВ».
3. Были и другие статьи доходов для клуба — это и беттинговые права и другие спонсорские деньги. Все это позволило неплохо «Сочи» заработать.

Таким образом, этот матч принес клубу более 2 миллионов рублей прибыли. Если бы игра транслировалась на «Матч ТВ», клуб не заработал бы и половины этих денег, ввиду дороговизны продакшна и многочисленных ограничений со стороны вещателя.

Не так давно «Соккер.ру» разбирал ситуацию с ТВ-контрактами в чемпионате России.

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Все комментарии
Pendushkin
Pendushkin
вчера в 12:07
А мог бы получить 150 тысяч новых почитателей! Крохоборство никого не украшает, даже Сочи!
galem72
galem72
вчера в 10:59
На доширак хватит.
112910415
112910415
вчера в 06:23
надо испытывать разные варианты
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:49
Тинюха с Губой будут явно недовольны, наверняка уже жалобу Дюкову настрочили. Ведь и другие клубы могут последовать этому примеру.....так монополию МАТЧ ТВ могут и разрушить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 23:21
Сочи вообще в этом сезоне процветает....
150 тысяч рублей за трансляцию.....плюс 25 тысяч рублей от ЦСКА за Заболотного....
Gahi
Gahi
22 июля в 22:39, ред.
Даже трудно себе представить сколько может заработать команда Сочи с таким отношением к своим трансляциям, если клуб добьётся права играть в финале Лиги Конференций, это что-то не вероятное. Удачи
протон1
протон1
22 июля в 22:17
сочи молодцы. крепкий орешек как и ранее говорил. с победой однако. не уступчивые в борьбе и молодцы ведь. можно было и нефтчи дать сочи. посмотреть игру
Tostao
Tostao
22 июля в 22:13
2 лимона? Это месячная зарплата Карпина, когда он работал на МатчТВ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 22:13
Сочи с уверенной победой!
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 июля в 22:07
.
протон1
протон1
22 июля в 22:05
Отдельное спасибо Матч ТВ за показ фильма Кровавый Спорт вместо футбола.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 22:00
После игры и итогового счета все стало ясно. Стало ясно почему трансляции не было по Матч ТВ:
LOpp
LOpp
22 июля в 21:49
Курам на смех
bacek15
bacek15
22 июля в 21:38, ред.
Маленький бизнес-зато свой. А главное с первой победой в истории клуба на международной арене - с победой Сочи!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
22 июля в 21:37
ну я заплатил эти 75 рублей... но всё равно кроме отвращения к клубу ничего не испытываю... пусть зарабатывают
Аксинья
Аксинья
22 июля в 21:34
А я нашел бесплатную трансляцию - значит кинул "Сочи" на 75 целковых ))
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 21:33
еще один камень в огород матч тв!)
володя трынкин
володя трынкин
22 июля в 21:31
Маммане на новую рубашко хватит
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