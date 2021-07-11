Ибрагимович назвал дату премьеры фильма «Я Златан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём твиттере сообщил, когда состоится премьера биографического фильма «Я Златан».
Премьера «Я Златан» состоится 10 сентября.
Jag är Zlatan Bio premiär 10 september pic.twitter.com/2borLMMRuQ— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 11, 2021
Ранее Ибрагимович показал трейлер фильма.
У нас много подобных персонажей, особенно Рогозин, который реально считает себя директором космоса.
У нас много подобных персонажей, особенно Рогозин, который реально считает себя директором космоса.
Если Дзюба сделает фильм о себе и назовет фильм "Я известный 74р" желающих смотреть будет больше,чем на скрытого 74ра Златана.
Если Дзюба сделает фильм о себе и назовет фильм "Я известный 74р" желающих смотреть будет больше,чем на скрытого 74ра Златана.