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Ибрагимович назвал дату премьеры фильма «Я Златан»

11 июля 2021, 14:16

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём твиттере сообщил, когда состоится премьера биографического фильма «Я Златан».

Премьера «Я Златан» состоится 10 сентября.

Ранее Ибрагимович показал трейлер фильма.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:55
человек возомнил себя богом. там месси роналдо молчат. а этот считает себя лучше них) как то смешно
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответ Igo0rek (раскрыть)
11 июля в 18:36, ред.
Рагозин журналист. В космических технологиях он ни черта не понимает. А ещё что то пытается вякать в сторону Илона Маска)
Igo0rek
Igo0rek
11 июля в 15:14
Человек, который никогда не входил даже в топ-20 игроков мира, снимает о себе фильм, и мнит себя величайшим. Такое чувство, что он русский.
У нас много подобных персонажей, особенно Рогозин, который реально считает себя директором космоса.
94bwbzebhrhp
94bwbzebhrhp
11 июля в 14:49
Златан кто,чтобы о себе фильм делать,получил 6 раз ЗМ или хотя бы один раз,короче балабол.
Если Дзюба сделает фильм о себе и назовет фильм "Я известный 74р" желающих смотреть будет больше,чем на скрытого 74ра Златана.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 июля в 14:45
Уверен, что фильм не будет таким же дерзким, как остросоциальная драма Дзюбы о своем любовном треугольнике с женой и Марией Орзул (чья передача идет фоном во время ролика), в котором лирический главный герой, не в силах сделать решающий выбор, предпочитает остаться наедине с самим собой и удовлетворяться лишь воспоминаниями о настоящей любви.
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 14:43
Рано ещё себе оды петь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 14:33
Не показывайте эту новость Дзю..хотя он про себя уже фильм снял, хоть и короткометражный.
Ironigor
Ironigor
11 июля в 14:19
Нарциссу уже совсем не до футбола ⚽ !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 июля в 14:18
Сам смотри его...
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