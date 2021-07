Самый рейтинговый фильм о футболе в истории. Обошел «Проклятый Юнайтед» и «Хулиганов»

Добрая комедия с рекордом номинаций на «Эмми» – рекомендуем.

Футбол мистически непригоден для кинематографа

С бухгалтерами великих фильмов больше, чем с футболистами. В «Списке Шиндлера» главный герой – счетовод. Популярные «Костолом» и «Хулиганы» из другой лиги, это любимые середнячки. Выпускали качественные документальные фильмы – о «Манчестер Сити», «Сандерленде» и Марадоне, но налицо дефицит игрового кино для сотен миллионов фанатов футбола.

Зато появился козырь. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США , Канаде и Мексике. Рынок включится: тему соккера используют в киноиндустрии, готовясь к новому буму футбола в Северной Америке. Непривычный ранее спорт уже популярен. Но станет еще желаннее на экранах. Вот только европейский кинематограф тоже крутой, а ни один режиссер не снял фильм о футболе на все времена.

Мистика, ведь речь о двух больших искусствах. Трилогия «Гол», популярная западнее и с высоким рейтингом в России, мягко говоря – плохое кино. Да и фильм, известный как «Хулиганы зеленой улицы», можно смотреть с интересом до определенного возраста. Дальше замечаешь не романтику безрассудства, а недочеты. Есть удачные комедии, вроде «Тренера», но картине 20 лет.

Нет нового культового кино о футболе, а сюжетов из жизни полно. Хоть о судье, что регистрировался в конторах под реальным именем и поставил 65 миллионов. Хоть о футболисте, что взял «проклятый номер» и вступил на путь приключений героев Тарантино. Футбол богат на символизм, но кино обходит его стороной. И это в век фильмов для домашнего просмотра.

Режиссеры-фанаты не смогли восполнить дефицит

Хотелось бы выкатить десяток новых сериалов и фильмов о футболе, но их попросту нет. А клюквы о футболе много, вроде свежего сериала «Английская игра». При этом в кинематографе достаточно фанатов. Не таких, как Сталлоне, что притворяется поклонником «Эвертона», хотя вряд ли смотрит хотя бы пять матчей за сезон.

Скорее, как датчанин Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов». Николай – заядлый фан «Лидса». Еще игру любят приличные режиссеры – Спайк Ли, Гай Ричи и Куарон. О чем говорить, если величайший из живущих актеров Дэниэль Дей-Льюис – фанат футбола? Но не помог создать шедевр на тему.

Из качественного художественного кино, чтобы в нем центральной темой был футбол, можно выделить «Проклятый Юнайтед» с валлийцем Майклом Шином в роли Брайана Клафа. Или «В поисках Эрика» — классика социального кино Кена Лоуча, большого поклонника футбола, настоящего фаната.

Но во втором случае использовали чит-код — фильм с участием Эрика Кантона в роли самого себя вряд ли мог получиться плохим. Но даже он не получил столько хвалебных отзывов, как главный герой этого рассказа. Этот успех стал сенсацией, как получился бы выход клуба РПЛ в финал Лиги чемпионов в 2022 году.

Появился сериал о футболе, который приятно смотреть

В России были попытки снять футбольные фильмы, но там работка для BadComedian. Конечно, если у вас есть время только на сериалы масштаба «Во все тяжкие», «Клан Сопрано», или продукт с игрой актеров уровня «Игры престолов», то «Тед Лассо» вас не впечатлит. Но если не перебарщивать с требованиями, то это всемирный хит с высоченным рейтингом.

«Тед Лассо» — первое художественное кино о футболе, которое нейтральный зритель и на «Кинопоиске», и на imdb оценил выше 8 баллов из 10. Сюжет незамысловатый — о тренере по американскому футболу, что случайно возглавляет клуб АПЛ в результате внутренних интриг. Иностранцы поставили шоу 8.7 балла, большой хит. С такими оценками «Очень странные дела».

«Тед Лассо» входит в сотню лучших сериалов в истории. И создали его не супервезды. Как показывает практика, талантливые, но недооцененные актеры – Гандольфини, Кренстон, Льюис или Уэст, лучше всего подходят для главных ролей в успешных шоу. Судейкис, которого знали как «того мужика из комедий» или парня Оливии Уайльд из «Доктора Хауса», нашел себя.

«Apple» обзавелся потоковым сервисом. Дела идут хуже, чем у «Netflix», зато получают бюджеты проекты, за которые не взялись бы мейджоры. «Тед Лассо» в стиле «Последнего министра» Волобуева по качеству – написали кино легко, но тонко. Сериал универсальный, подойдет всем, без заоблачных бюджетов, но с душой. Лучше, конечно, смотреть в оригинале, а если нет – искать адекватный перевод.

Женщины тоже ставят шоу высокие оценки, ведь там линии дружбы, отношений к людям и поисков себя. Девушке можно показывать, не будет скучно. Камерная комедия, прекрасно сыгранная, грамотно развитая. Персонаж, явно списанный с Роя Кина, не оставит равнодушным – всеобщий любимчик. А Тед Лассо обаянием напомнит каждому зрителю, что хороший человек – профессия.

Понравилось и зрителям, и критикам. Простая комедия отхватила 20 номинаций на телевизионную премию «Эмми», рекорд года. Конечно, в старые времена вряд ли бы всех так порвали, но тут как «Челси» в ЛЧ – так получилось. В сериальной индустрии небольшой кризис, статистика сервисов показывает, что подростки смотрят «Клан Сопрано» и другие старенькие шоу. Новых всемирных хитов почти нет. Цепляются за пережеванное, вроде «Локи».

Не удивимся, если «Тед Лассо» прошел мимо вас. Продуктов много, а достойных с каждым годом меньше. И они тоже авторские, как «Флибэг» или «Ферзевый гамбит». Возможно, поток погубил творчество, но рядом с «Чернобылем» и «Озарком» — хитами с качеством, стало много проходных сериалов. Конечно, «Тед Лассо» не претендует на лавры «Во все тяжкие» или «Братьев по оружию» по качеству или бюджету.

Но благодарим Судейкиса и Лоуренса – это творец сериала «Клиника», что взяли на себя смелость возглавить шоу о футболе, в котором не разбираются. Зато наняли британских сценаристов, причем двое – Хант и Гольдштейн, играют в сериале главные роли. И Судейкиса окунули в тему футбола. На премьеру второго сезона, что выйдет через неделю, Джейсон пришел в свитере с надписью в поддержку игроков сборной Англии:

Jason Sudeikis showed up to the season two premier of Ted Lasso wearing a shirt in support of Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka 🙏 pic.twitter.com/sUas2U63At