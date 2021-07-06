Вылет сборной России с Евро не сказался на интересе к трансляциям матчей

Вылет сборной России с чемпионата Европы-2020 никак не сказался на спросе ТВ-аудитории.
Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале привел данные ТВ-рейтинга матчей Евро-2020. Согласно сводке, матч 1/4 финала Украина — Англия возглавил ТВ-рейтинг в обеих возрастных группах (4+ и 18-54) в топ-10 футбольных трансляций по Москве.
Ранее стало известно, какое количество зрителей смотрели прямую трансляцию матча Финляндия — Россия.
За Россию конечно.
Это понятно. А потом за кого будете?
За Россию конечно.
Это понятно. А потом за кого будете?