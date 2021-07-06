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Вылет сборной России с Евро не сказался на интересе к трансляциям матчей

06 июля 2021, 16:36
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Вылет сборной России с чемпионата Европы-2020 никак не сказался на спросе ТВ-аудитории.

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале привел данные ТВ-рейтинга матчей Евро-2020. Согласно сводке, матч 1/4 финала Украина — Англия возглавил ТВ-рейтинг в обеих возрастных группах (4+ и 18-54) в топ-10 футбольных трансляций по Москве.

Ранее стало известно, какое количество зрителей смотрели прямую трансляцию матча Финляндия — Россия.

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Все комментарии
romario 94
romario 94
06 июля в 20:21
Я эту сборную ублюдков и миллионеров не смотрю с мариборского позора 2009. Наоборот, лучше посмотрю игру сильных команд.
протон1
протон1
06 июля в 19:37
росс сборную. можно смотреть для смехопанораммы
протон1
протон1
06 июля в 19:36
люди просто не смотрят футбол россии. вот и всё. можно подумать нет других сборных.
An Jo
An Jo
06 июля в 19:16
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    06 июля в 18:02
    Смотреть интересно сильнейших
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 июля в 17:47
    Футбол не из за сборной России смотрят!
    sir_Alex
    sir_Alex
    06 июля в 17:37
    Наоборот, повысился 😉
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    06 июля в 17:09
    В футбол играют многие
    beefs
    beefs
    06 июля в 17:04
    Интересен футбол, а не болтовня наших комментаторов, вот кто будет смотреть наш чемпионат, вот вопрос...
    Q-J-G
    Q-J-G
    06 июля в 17:02
    Чем "ближе к финишу", тем интереснее Евро-2020...
    Аксинья
    Аксинья
    06 июля в 16:52
    Зритель хочет смотреть футбол, а не цирк-шапито-шоу...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    06 июля в 16:40
    Вы на Евро за какого болеть будете?
    За Россию конечно.
    Это понятно. А потом за кого будете?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 июля в 16:37
    Есть сборные покруче...
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