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«Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

22 июля 2021, 12:26

Пресс-служба «Лидс» объявила о трансфере полузащитника «Челси» Льюиса Бэйта.

18-летний футболист подписал контракт до 2024 года. Сумма трансфера не сообщается. «Лидс» представил новичка, использовав момент из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», главную роль в котором сыграл известный актёр Том Харди. «Лидс» применил созвучность фамилии игрока (Bate) и слова «bait», сказанного в одном из моментов фильма, что в переводе означает «приманка».

«Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Ранее голкипер «Лидса» перебрался в чемпионат Испании.

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sv_1969
sv_1969
22 июля в 13:07
Посмотрим на него в Лидсе
shlomo
shlomo
22 июля в 12:34
Удачи ему в клубе
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