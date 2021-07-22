«Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

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22 июля 2021, 12:26

Пресс-служба «Лидс» объявила о трансфере полузащитника «Челси» Льюиса Бэйта.

18-летний футболист подписал контракт до 2024 года. Сумма трансфера не сообщается. «Лидс» представил новичка, использовав момент из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», главную роль в котором сыграл известный актёр Том Харди. «Лидс» применил созвучность фамилии игрока (Bate) и слова «bait», сказанного в одном из моментов фильма, что в переводе означает «приманка».

Ранее голкипер «Лидса» перебрался в чемпионат Испании.