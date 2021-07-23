РАНГНИК И ЦОРН ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ В "ЛОКОМОТИВЕ"!!!)

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вчера, 10:32

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию , технический директор Томас Цорн и другие новые сотрудники клуба приступили к своей работе, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба. Команда должна достичь высоких спортивных результатов в России и Европе, сократить финансовую зависимость от главного спонсора, внедрить современные и инновационные подходы к управлению и развитию спортивными активами клуба, а также популяризовать российский футбол в мире и содействовать его развитию.

В обязанности Цорна входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.

Ранее Цорн уже имел опыт работы в другом московском клубе, который он покинул год назад.