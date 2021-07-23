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Рангник и Цорн приступили к работе в «Локомотиве»

вчера, 10:32

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник, технический директор Томас Цорн и другие новые сотрудники клуба приступили к своей работе, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба. Команда должна достичь высоких спортивных результатов в России и Европе, сократить финансовую зависимость от главного спонсора, внедрить современные и инновационные подходы к управлению и развитию спортивными активами клуба, а также популяризовать российский футбол в мире и содействовать его развитию.

В обязанности Цорна входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.

Ранее Цорн уже имел опыт работы в другом московском клубе, который он покинул год назад.

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makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:41
Цорн - отец своих "питомцев" (Баду, акмурзина, Голосова и других).

Не факт, что вы легко отделались. Цорн и в Спартаке активно переписывал молодых игроков под своё крыло. Из-за этого, например - С.Бакаев ушёл в Рубин, другие тоже жаловались. Так что и в Локо могут быть такие фокусы. Стандартная практика.
Да и кто помешает Цорну? РУ Локо и сами не прочь сэкономить на воспитанниках, пожалев лишнюю копеечку, а тут какая-то возня Томаса... фи, подумаешь. Опять же, сужу исключительно по деятельности Цорна в Спартаке и его деятельности как агента.

Короче, посмотрим!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:31
Ты что то путаешь, отец Сергей Геннадьевич (Прядкин)!!!
А эти так для Лёни были на прикормку.
Цорн кстати трансферами заниматься не будет, спасибо Спартаку за пример.
протон1
протон1
вчера в 17:28
За деньги РЖД будет сокращать зависимость от РЖД, логично))
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:25
Куда отец, туда и дети.
А отец Томас - в Локо )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
Двуручная пила им в помощь!!! Как невовремя мост на Транссибе обрушился,придётся и им подсократиться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:25
Они все за Спартак с детства, в Локо не пойдут из принципа.
GooSe25
GooSe25
вчера в 14:13
Уж если рангник один из тех, кто поднял Лейпциг до уровня лч.. это можно понять. Но кто такой цорн? Просто кабинетчик. За такие деньги .. ужас. Я как давний болельщик Локомотива не понимаю подобных сделок. Своих достойных ветеранов достаточно, любящих клуб.. но нет, любят у нас в рф переплачивать непонятным иностранцам
YVG
YVG
вчера в 13:04
Опять билеты на поезда подорожают.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:03
"Команда должна достичь высоких спортивных результатов в России и Европе," То есть Кубок России, золотые и серебряные команды под руководством Ю.П.Семина были недостаточно высокими результатами в России. Ну а достижение высоких результатов в Европе это довольно эфемерная мечта на мой взгляд. Но как красиво сказано, "сократить финансовую зависимость от главного спонсора." Я Вас умоляю...
112910415
112910415
вчера в 11:56
творческих успехов им !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:49
Главное чтоб не переробатывали!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:28
ждать хорошего не стоит)))))
makkie
makkie
вчера в 11:18
Баду, Акмурзин, Куталадзе - уже на низком старте, чтобы перейти в Локо ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:16
Зарплата начала капать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:09
По тексту в описании ветки диву даёшься как Локо все эти годы без Рангника и Цорна существовал...- нескоординированным...безынициативным...неадапционным...неинтегрированным...безстратегийным...беспланированным...непопуляризинованым.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:58
РАНГНИК И ЦОРН ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ В "ЛОКОМОТИВЕ"!!!)
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 10:39
Рангник будет играть центрдефа, а Цорн - креативного полузащитника ? Или наоборот ? Мне очень сильно кажется, что разговоры Николича о покупке кого-то на эти позиции. Рангником и Цорном и ограничатся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:34
Теперь дела пойдут
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