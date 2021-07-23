РАНГНИК И ЦОРН ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ В "ЛОКОМОТИВЕ"!!!)

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник, технический директор Томас Цорн и другие новые сотрудники клуба приступили к своей работе, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба. Команда должна достичь высоких спортивных результатов в России и Европе, сократить финансовую зависимость от главного спонсора, внедрить современные и инновационные подходы к управлению и развитию спортивными активами клуба, а также популяризовать российский футбол в мире и содействовать его развитию.
В обязанности Цорна входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.
Ранее Цорн уже имел опыт работы в другом московском клубе, который он покинул год назад.
Не факт, что вы легко отделались. Цорн и в Спартаке активно переписывал молодых игроков под своё крыло. Из-за этого, например - С.Бакаев ушёл в Рубин, другие тоже жаловались. Так что и в Локо могут быть такие фокусы. Стандартная практика.
Да и кто помешает Цорну? РУ Локо и сами не прочь сэкономить на воспитанниках, пожалев лишнюю копеечку, а тут какая-то возня Томаса... фи, подумаешь. Опять же, сужу исключительно по деятельности Цорна в Спартаке и его деятельности как агента.
Короче, посмотрим!
Не факт, что вы легко отделались. Цорн и в Спартаке активно переписывал молодых игроков под своё крыло. Из-за этого, например - С.Бакаев ушёл в Рубин, другие тоже жаловались. Так что и в Локо могут быть такие фокусы. Стандартная практика.
Да и кто помешает Цорну? РУ Локо и сами не прочь сэкономить на воспитанниках, пожалев лишнюю копеечку, а тут какая-то возня Томаса... фи, подумаешь. Опять же, сужу исключительно по деятельности Цорна в Спартаке и его деятельности как агента.
Короче, посмотрим!
А эти так для Лёни были на прикормку.
Цорн кстати трансферами заниматься не будет, спасибо Спартаку за пример.
А эти так для Лёни были на прикормку.
Цорн кстати трансферами заниматься не будет, спасибо Спартаку за пример.
А отец Томас - в Локо )
А отец Томас - в Локо )