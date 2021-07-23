«Уфа» подписала ангольского футболиста, который играл в мини-футбол

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вчера, 12:02

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб подписал ангольского футболиста .

Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.

⚡️ Эгаш Касинтура – официально в ФК «Уфа»!



Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года ✍🏼



Мы рады приветствовать Эгаша в нашей команде, желаем отличной игры и больших побед! 💜 pic.twitter.com/oG2TX3Ohpp — ФК УФА (@UfaFc) July 23, 2021

Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу.

Недавно «Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Сток Сити».