«Уфа» подписала ангольского футболиста, который играл в мини-футбол

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб подписал ангольского футболиста Эгаша Касинтуру.
Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.
⚡️ Эгаш Касинтура – официально в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) July 23, 2021
Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года ✍🏼
Мы рады приветствовать Эгаша в нашей команде, желаем отличной игры и больших побед! 💜 pic.twitter.com/oG2TX3Ohpp
Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу.
Недавно «Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Сток Сити».
Наверное очень шустрый и техничный, будет ловить моменты в чужой штрафной!
Наверное очень шустрый и техничный, будет ловить моменты в чужой штрафной!
Посмотрим что можно сделать по этому поводу.
Посмотрим что можно сделать по этому поводу.
При выборе игроков у них отображается не клуб в котором они играют, а страна.
не очень удобно.
При выборе игроков у них отображается не клуб в котором они играют, а страна.
не очень удобно.