ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Уфа» подписала ангольского футболиста, который играл в мини-футбол

вчера, 12:02

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб подписал ангольского футболиста Эгаша Касинтуру.

Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.

Ранее Касинтура играл за команду «Новая Генерация», которая выступает в чемпионате России по мини-футболу.

Недавно «Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Сток Сити».

Все новости
Официально«Локомотив» подписал Едвая
Сегодня, 19:19 ФотоКомментарии14
«Крылья Советов» ещё не завершили трансферную кампанию
Сегодня, 15:54 Комментарии7
Пиняев: «Счастлив подписать контракт с „Крыльями“»
Сегодня, 11:44 Комментарии4
ОфициальноПиняев перешёл в «Крылья Советов»
Вчера, 18:34 ФотоКомментарии21
ОфициальноКордоба стал игроком «Краснодара»
Вчера, 16:41 ФотоКомментарии40
ОфициальноТульский «Арсенал» подписал воспитанника «Црвены Звезды»
Вчера, 13:14 ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:27
из водного поло игроков не забудь, шамиль
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 17:25, ред.
Умираю от этого 🤣🤣🤣
mat73
mat73
вчера в 17:14
Будущий Лукаку)))

Наверное очень шустрый и техничный, будет ловить моменты в чужой штрафной!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:09
А что, свои российские парни из мини-футбола не котируются или закончились?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:15
Должен быть как минимум техничным. Но тактически будет хромать на обе ноги.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 14:20
Еще один сын Шамиля?!)
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:22
Ну надо же. Ладно хоть не...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
Он играть хоть умеет
David Young
David Young ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 12:46
Добрый день.

Посмотрим что можно сделать по этому поводу.
makkie
makkie
вчера в 12:35
Ангольский игрок из мини-футбола... игравший в чемпионате России. С ума сойти!)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:34
Удачи в большом футболе.
ДСА
ДСА
вчера в 12:27
Сдается это сомнительное усиление.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:20
Усиление по газизовски)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 12:18
Добрый день!
При выборе игроков у них отображается не клуб в котором они играют, а страна.
не очень удобно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:17
С мини футбола ⚽ брать игрока очень рискованное занятие. Посмотрим что из этого получится.
shlomo
shlomo
вчера в 12:09
Удачи ему в Уфе!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100