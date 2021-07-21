«Рубин» объявил о переходе Старфельта в «Селтик»

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вчера, 20:42

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника в «Селтик».

«За два года Карл провёл за нашу команду 42 матча и забил 3 гола!

Мы благодарим его за время, проведённое в „Рубине“, и желаем ему успехов в новом клубе!», — говорится в сообщении казанцев.

Карл Старфельт переходит в шотландский @CelticFC 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



За два года Карл провёл за нашу команду 42 матча и забил 3 гола! 🙌🏻



Мы благодарим его за время, проведённое в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе! ❤️💚 pic.twitter.com/aX5OcMAskw — «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2021

Ранее сообщалось об интересе к одному из лидеров «Рубина» со стороны одного из ведущих клубов Германии.