«Рубин» объявил о переходе Старфельта в «Селтик»

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Селтик».
«За два года Карл провёл за нашу команду 42 матча и забил 3 гола!
Мы благодарим его за время, проведённое в „Рубине“, и желаем ему успехов в новом клубе!», — говорится в сообщении казанцев.
Карл Старфельт переходит в шотландский @CelticFC 🏴— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2021
За два года Карл провёл за нашу команду 42 матча и забил 3 гола! 🙌🏻
Мы благодарим его за время, проведённое в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе! ❤️💚 pic.twitter.com/aX5OcMAskw
Ранее сообщалось об интересе к одному из лидеров «Рубина» со стороны одного из ведущих клубов Германии.
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Насчет отправки:
производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.