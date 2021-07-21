ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Рубин» объявил о переходе Старфельта в «Селтик»

вчера, 20:42

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Селтик».

«За два года Карл провёл за нашу команду 42 матча и забил 3 гола!

Мы благодарим его за время, проведённое в „Рубине“, и желаем ему успехов в новом клубе!», — говорится в сообщении казанцев.

Ранее сообщалось об интересе к одному из лидеров «Рубина» со стороны одного из ведущих клубов Германии.

Все новости
Официально«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-форвардом «Ахмата»
Вчера, 19:53 Комментарии6
ОфициальноОлссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»
Вчера, 12:11 Комментарии10
Терюшков: «„Химки“ могут приобрести максимум двух футболистов»
20 июля Комментарии6
«Краснодар» подписал форварда за 20 млн евро. Двуногий, круто читает игру и воспитан Бундеслигой
18 июляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии19
Президент «Урала»: «Мы близки к соглашению с „Динамо“ по аренде Гагнидзе»
18 июля Комментарии5
Агент форварда «Фламенго» подтвердил интерес со стороны «Краснодара»
18 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Возможно☝️.Но не всегда.Как сложится дело☝️Катёнок!!
1bear
1bear
сегодня в 01:41
жаль,что ушёл нормальный защитник,но лимит никуда не делся
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:39
Вот правильное решение. Подняли денег,плюс репутация клуба,который отдаёт игроков на повышение и не чинит преград. В такие клубы всегда молодые и перспективные идут играть,зная что не загонят в золотую клетку. Респект Рубину !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:37
Хорошая сделка, Рубин толково работает на трансферном рынке.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:31
Ну и молодцы, как на мой сугубо субъективный взгляд. Грубо за лям взяли, за пять толкнули, да еще и от легионера избавились, коих слегка в избытке было.
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
трек не легче выдавать и отслеживать посылку ? мне вот на почту приходит бандероль. и каждый день куда отгружено где сортируется. да ж бланк там не заполняю. онлайн и на почту бланк. просто пошел и забрал.
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Здравствуйте, уточните для начала в своем почтовом отделении, возможно, посылка уже на месте, просто не было уведомления
Насчет отправки:
производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.
Cat01
Cat01
вчера в 21:06
Может это к лучшему
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Доброго времени суток. Можно мне тоже узнать про мою посылку, вы её отправили ? Что-то опять ко мне не пришла ещё квитанция с почты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:04
Рубин перенесёт эту потерю.
shlomo
shlomo
вчера в 20:47
Пусть уходит...не потеря...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100