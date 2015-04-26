Валентин Иванов: «Акинфеева нужно было удалять»

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал поведение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который во вчерашнем матче против «Торпедо» ударил рукой игрока автозаводцев Далибора Стевановича.
- По факту это удаление Акинфеева. Потому что произошел контакт руки с шеей и лицом. Так что оцениваться действия вратаря должны были жестче — удалять.
Я недоволен, потому что судья имел время предотвратить эту ситуацию. Не знаю, почему Еськов этого не сделал. Видимо, уже готов был дать свисток на перерыв, потому и расслабился. Хотя буквально на сборе судей, который проходил несколько дней назад, мы обращали пристальное внимание рефери на такие моменты.
Поймите, просто так удары, тычки в футболе не случаются. Все это накапливается. Всегда есть как доля агрессии, так и доля симуляции. В таких ситуациях, как правило, виноваты обе стороны. Своих людей ориентирую на то, чтобы заранее предотвращать столкновения. Рванись Еськов чуть раньше, встань между игроками, и все — никто бы этот эпизод не вспоминал.
Сейчас у нас прямые красные карточки отменяются. Поэтому судьи сто раз подумают, прежде чем кого-то удалять после мимолетных столкновений. Повторюсь, по факту это удаление! Чем ближе финиш чемпионата, тем неуравновешеннее становятся футболисты.
- По факту это удаление Акинфеева. Потому что произошел контакт руки с шеей и лицом. Так что оцениваться действия вратаря должны были жестче — удалять.
Я недоволен, потому что судья имел время предотвратить эту ситуацию. Не знаю, почему Еськов этого не сделал. Видимо, уже готов был дать свисток на перерыв, потому и расслабился. Хотя буквально на сборе судей, который проходил несколько дней назад, мы обращали пристальное внимание рефери на такие моменты.
Поймите, просто так удары, тычки в футболе не случаются. Все это накапливается. Всегда есть как доля агрессии, так и доля симуляции. В таких ситуациях, как правило, виноваты обе стороны. Своих людей ориентирую на то, чтобы заранее предотвращать столкновения. Рванись Еськов чуть раньше, встань между игроками, и все — никто бы этот эпизод не вспоминал.
Сейчас у нас прямые красные карточки отменяются. Поэтому судьи сто раз подумают, прежде чем кого-то удалять после мимолетных столкновений. Повторюсь, по факту это удаление! Чем ближе финиш чемпионата, тем неуравновешеннее становятся футболисты.