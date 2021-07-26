«Ювентус» не будет предлагать Роналду новый контракт

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26 июля 2021, 20:26

Предстоящий сезон может стать последним в «Ювентусе» для нападающего .

У португальца остался последний год по контракту с туринским клубом. «Ювентус» не планирует предлагать Роналду новую сделку. Причиной этого является высокая заработная плата Криштиану.

На данный момент Роналду вернулся в расположение «Ювентуса». Португалец доволен своим положением в туринской команде и готов выкладываться на сто процентов, даже если ему не будет предложен новый контракт.

Ранее появилась информация о том, что Криштиану готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы провести переговоры с «Ювентусом».