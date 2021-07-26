«Ювентус» не будет предлагать Роналду новый контракт

Предстоящий сезон может стать последним в «Ювентусе» для нападающего Криштиану Роналду.
У португальца остался последний год по контракту с туринским клубом. «Ювентус» не планирует предлагать Роналду новую сделку. Причиной этого является высокая заработная плата Криштиану.
На данный момент Роналду вернулся в расположение «Ювентуса». Португалец доволен своим положением в туринской команде и готов выкладываться на сто процентов, даже если ему не будет предложен новый контракт.
Ранее появилась информация о том, что Криштиану готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы провести переговоры с «Ювентусом».
Это неправда, деликатно закрыли тему...
Во-первых, К.Роналду готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы завершить свою футбольную карьеру, играя за ЮВЕ, и это правильное решение К.Роналду...
Во-вторых, и это главная причина, почему ЮВЕ, а в частности М.Аллегри, а его слово в этом случае - решающее, не хочет продолжение футбольной карьеры К.Роналду в ЮВЕ...
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.
«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.
Так что, несмотря на уступки, К.Роналду не так-то просто было остаться, остаться в команде, в команде, в которой главный тренер М.Аллегри...
Это неправда, деликатно закрыли тему...
Во-первых, К.Роналду готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы завершить свою футбольную карьеру, играя за ЮВЕ, и это правильное решение К.Роналду...
Во-вторых, и это главная причина, почему ЮВЕ, а в частности М.Аллегри, а его слово в этом случае - решающее, не хочет продолжение футбольной карьеры К.Роналду в ЮВЕ...
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.
«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.
Так что, несмотря на уступки, К.Роналду не так-то просто было остаться, остаться в команде, в команде, в которой главный тренер М.Аллегри...