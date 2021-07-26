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«Ювентус» не будет предлагать Роналду новый контракт

26 июля 2021, 20:26

Предстоящий сезон может стать последним в «Ювентусе» для нападающего Криштиану Роналду.

У португальца остался последний год по контракту с туринским клубом. «Ювентус» не планирует предлагать Роналду новую сделку. Причиной этого является высокая заработная плата Криштиану.

На данный момент Роналду вернулся в расположение «Ювентуса». Португалец доволен своим положением в туринской команде и готов выкладываться на сто процентов, даже если ему не будет предложен новый контракт.

Ранее появилась информация о том, что Криштиану готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы провести переговоры с «Ювентусом».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 10:36
с оффсайда
h8you
h8you ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 08:36
ты главное в мае не пропадай
Gelious
Gelious ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 01:35
Давно еще писали, что Роналду карьеру хочет завершить в Португалии родной или в США выгодном для своих брендов. Что за выдумывание отсебячины. На чем оно основано?
протон1
протон1
26 июля в 23:25
Берегись специя король вернулся
протон1
протон1
26 июля в 22:58
Да, хреново неделя началась, ну бывает
Nеmesis
Nеmesis
26 июля в 22:57
Глор мешка эладья пишет о трофеях,как там в ЛЧ с нулем за сто лет😂😂😂😂😂😂😂😂
Elliada
Elliada
26 июля в 22:52
Поклонники Роналду доказывали, что он полезен Ювентусу. Что он забил 100 голов за 3 года и тому подобное. Но боссам Юве не нужно, чтобы Роналду улучшал свою статистику, им нужно трофеи. А благодаря Роналду Ювентус стал далек от титулов. 4 место уже праздник
steelhead
steelhead
26 июля в 22:44, ред.
А куда КриРо спешить то? В следующем году Мбапе уйдет в Реал, вот и своя позиция, и бабки, и четвертый титул из топ-5. Не фигово ли?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 июля в 22:29
Хорошо,уберём Роналду,посадим на скамейку или дадим мочалку,пусть в душевой порядок наводит... мне вот интересно,с кем там Макс хочет команду строить? Этот состав не только Лиону уступил,он вообще Порту слился и если бы не Кьеза то и забитых мячей не было бы. Но строить игру вокруг Кьезы и Дибалы,конечно можно,там и Квадратика на фланге подтянуть - пожалуй и всё. Щесный это ученик Кариуса,его надо менять и уж лучше купить ДДХ,пока не дорого.Защита так себе.всё таки возраст,один сильно юн-другие сильно стары.Центр это вообще высочайший класс,хотя для сериала может ещё и пойдёт.правда на удержание в топ4.тут о чемпионстве и речи быть не может. С таким составом,никакой волшебник ничего не сделает,нужны усиления по всем фронтам.Да, как показывает практика строить игру возле "отставников" это путь к деградации.
juvenale
juvenale ответ Рюрикович вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
26 июля в 22:21
у него личное хахах
juvenale
juvenale ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
26 июля в 22:20
)) Хабиб дрался в легком весе и залеживал всех,Федор дрался в тяжах,где решает все один удар) и главное чего хотел сам Федор,а он хотел драться.А осторожный убежал просто,хотя мог подняться на категорию выше и драться в своем весе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Рюрикович вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
26 июля в 22:19
ага. тише едешь,дальше будешь(от сериАла)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ juvenale (раскрыть)
26 июля в 22:17
Я уважаю Федора,я хотел,чтобы он ушел не избитым,молодым,непобедимым,как Хабиб.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
26 июля в 22:17, ред.
у Месси талант контракты выбивать,вот тут ему равных нет. Это же каким надо быть уверенным в себе,что бы на 5 лет выбить под поллярда. И самое интересное.что Барса пойдёт на эту жертву. другие клубы и даже шейхи возле виска покрутили пальцем.
протон1
протон1
26 июля в 22:15
эти не ведут переговоров. те не ведут. пойми их
juvenale
juvenale ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
26 июля в 22:02
не нужно сравнивать осторожного,который выиграл титул против 11 строчки рейтинга и имеющего всего лишь три защиты и величайшего тяжа в истории,который 10 лет выносил всех в одну калитку и это в тяжах...Федя просто выгорел уже к 30,но и это уникальное достижение,в тяжелом весе столько не проигрывать.И стероидный бразилец просто попал в нужное место,в нужное время
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
26 июля в 21:59
Не сравнивай,Месси талант и может пешком играть а Роналду физика,стареет и теряется физика а таланта у него как у середняков,добился всего силой воли а Месси талантом.
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
26 июля в 21:59
Ты в начале узнай кто за Ювентус играл))я конечно понимаю,что игроки уровня Платини,Зидана,Каннаваро,Баджо и тд никогда за Ливерпуль не играли,но все же
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
26 июля в 21:57, ред.
Бонуччи может,Бернардески
juvenale
juvenale ответ 1bear (раскрыть)
26 июля в 21:56
что значит еще один))10 лет уже Ювентус не уходит без трофеев
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
26 июля в 21:55
может тебе?
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Caniggia (раскрыть)
26 июля в 21:50
Причем тут былые заслуги,если и сейчас Рон лучший бомбардир Юве???Он сейчас и в прошлом сезоне больше всех забивал.Если и в этом останется,то опять больше всех забьёт
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 21:48
Как дальше жить на одни трудовые доходы???
Caniggia
Caniggia
26 июля в 21:38, ред.
КР через пол года уже 37! Проблематично рассчитывать на какой-то солидный контракт в топ клубе в таком возрасте, какой бы статусный и звёздный игрок не был. Никакие былые заслуги уже не в счёт. Наверняка, и существенное понижение в зарплате португальца не сподвигнут Юве на подписание с ним нового контракта. Команда должна идти дальше, а Рон лишь тормозит этот процесс своим присутствием на поле. Странно, что Аллегри не расстался с Роналду уже сейчас, ведь все основания для этого были. Хотя, возможно, это ещё не конец истории и доиграет ли свой последний сезон за Юве КР ещё вопрос.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
26 июля в 21:34
там уже Месси пора завязывать с футболом,даже пешком ходить не хочет.Рончик пару сезонов ещё кое как отбегает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 июля в 21:30
Рона ждут в любом другом клубе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
26 июля в 21:21
Лучше Роналду завершить карьеру,как это сделал Хабиб,чтобы боледьшики не видели старого,слабого бревна на поле,но он этого не сделает,напоминает Федора Емельяненко избитого бразильцем до лужи крови.
Bom Bom
Bom Bom ответ 1bear (раскрыть)
26 июля в 21:07
Когда там у Ювентуса последний сезон без трофеев был?
Comentarios
Comentarios
26 июля в 21:04
Надо было в ПСЖ ему переходить, команда ща там неплохая подбирается.. вторую молодость бы там пережил
sv_1969
sv_1969
26 июля в 21:02
Надо было в Португалию уходить
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