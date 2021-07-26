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Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита»

26 июля 2021, 17:24

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Себастьян Дриусси покидает клуб.

Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с «сине-бело-голубыми».

Дриусси перешёл в «Зенит» летом 2017 года. В составе питерского клуба аргентинец провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны. Скорее всего, Дриусси продолжит карьеру в команде известного американского актёра.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 08:20
После 1 тура понял, что его ждёт очередное липовое чемпионство, а в лиге чемпионов ловить нечего, собрал вещички, накатал на всякий случай трогательное письмо и уехал в закат.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 08:13
...Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа, и братья меч нам отдадут...
протон1
протон1
26 июля в 22:57
Он может выкупить свой контракт, хотя бы написали бы за сколько, а то они все знают кроме сумм
karnager
karnager
26 июля в 21:41
Все бабки, которые накопил, пришлось отдать, чтобы выйти из рабства
второй
второй ответ makkie (раскрыть)
26 июля в 21:34
а он негр?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 июля в 20:17
Пример для Влашича.
ЧиП
ЧиП
26 июля в 20:14
Да, на всё парень готов, лишь бы подальше😁
d1metras
d1metras ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
26 июля в 20:01
тоже так считаю
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 июля в 19:55
Имхо это провал Семака очередной. У Дриусси есть класс, но Семак ставил его на чужие позиции.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 июля в 19:51
Мэтью Макконахи...до и после приглашения Дриусси...

zooveterinar
zooveterinar
26 июля в 19:51
Вырвался из зенитовского спрута!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 июля в 19:31
Парень хочет играть и лавочные трофеи его не интересуют.
Обезжиренный
Обезжиренный
26 июля в 19:16
Уедет в МЛС и забудет РПЛ как страшный сон
112910415
112910415
26 июля в 19:01
ура, свобода !
Санчо Панса
Санчо Панса
26 июля в 18:58
Он ведь так этого хотел) Вот и последний аргентинец покинул Зенит!
alexgurzan
alexgurzan ответ makkie (раскрыть)
26 июля в 18:53
.
Некакойшенко
Некакойшенко
26 июля в 18:52
Ещё бы паспорт выкупить, а то реально бомжом станет.
makkie
makkie
26 июля в 18:50
"Джанго Освобождённый")
Фанат Мутко
Фанат Мутко ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 18:47
Какие 20? 40, ой 50, да что там давай сразу за 100.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 июля в 18:25
Молодец, Себастьян! Не захотел играть за клуб, и нашёл выход не нарушая контрактных обязательств. Берите пример, господа Влашич и Кейн!
Caniggia
Caniggia
26 июля в 18:22
Вырвался из кабалы!
Igo0rek
Igo0rek
26 июля в 18:20
Очевидно, что выкупил не сам Дриусси, а клуб, который хочет его заполучить.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 июля в 18:16
Так-то вроде и статистика неплохая. 53 результативных действия в 138 матчах. Но чего-то не хватило. Удачи в дальнейшей карьере.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
26 июля в 18:04
На что только не пойдешь лишь бы ноги из Зенита унести!
ДСА
ДСА
26 июля в 18:01
Ещё бы цифры огласили, и мы бы посмеялись.
VeniaminS
VeniaminS
26 июля в 17:58
Удачи на новом месте.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 июля в 17:50
Очень рад за парня
particular
particular
26 июля в 17:50
Жаль... Не раскрыли и не приобщили к делу нормального парня с нормальной футбольной школой...
И использовать не смогли, и продать не сумели...
В общем, купленный под фанфары, уйдёт под угрюмое молчание...
протон1
протон1
26 июля в 17:48
На поле отдавался всегда, любо дорого было смотреть на бесконечный моторчик прессинга Себы
нечитайло
нечитайло
26 июля в 17:45
Видно конкретно замучили
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