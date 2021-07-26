Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита»

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26 июля 2021, 17:24

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий покидает клуб.

Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с «сине-бело-голубыми».

Дриусси перешёл в «Зенит» летом 2017 года. В составе питерского клуба аргентинец провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны. Скорее всего, Дриусси продолжит карьеру в команде известного американского актёра.