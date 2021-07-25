Директор «Спартака» не планировал продлевать контракт с Джикией

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов не планировал продлевать контракт с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.
В трансферном плане Попова он (Джикия) был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год — не продление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось.
Недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Джикии.
Поражаюсь Зареме.
Её постоянно спрашивают в телеграмме, мол вы же сами брали на работу Цорна, Шамиля, Наримана, Попова, Мележикова... так почему же убираете их сразу? Она вначале отмалчивалась. Теперь пеняет, мол все эти дельцы оказались НЕ профи и пилят деньги.
Тогда вопрос - зачем их было принимать на работу? А то выходит одна Зарема хорошая, остальные все плохие. Сейчас вот Попова, Фетисова и Мележикова клюёт каждый день. Какой эмоциональный фон в команде после этого? Наш любимый Спартак ))))
Поражаюсь Зареме.
Её постоянно спрашивают в телеграмме, мол вы же сами брали на работу Цорна, Шамиля, Наримана, Попова, Мележикова... так почему же убираете их сразу? Она вначале отмалчивалась. Теперь пеняет, мол все эти дельцы оказались НЕ профи и пилят деньги.
Тогда вопрос - зачем их было принимать на работу? А то выходит одна Зарема хорошая, остальные все плохие. Сейчас вот Попова, Фетисова и Мележикова клюёт каждый день. Какой эмоциональный фон в команде после этого? Наш любимый Спартак ))))
И ты верно заметил, что она уже говорила об этом. Тем более интересно, зачем вновь к этому вернулась.
И ты верно заметил, что она уже говорила об этом. Тем более интересно, зачем вновь к этому вернулась.
Вопрос, так ли это на самом деле? И кого вместо Джикии Попов хотел завести в Спартак? Идея так себе...
Вопрос, так ли это на самом деле? И кого вместо Джикии Попов хотел завести в Спартак? Идея так себе...
Зарема в стиле Анны Карениной бросилась наперекор нравам и схемам Попова, - чем принесла в жертву себя во благо высоких клубных идеалов...
Однако, деятельность дамы всё чаще становится показным атрибутом некоего противостояния, в то время как искренности становится всё меньше...
Зарема в стиле Анны Карениной бросилась наперекор нравам и схемам Попова, - чем принесла в жертву себя во благо высоких клубных идеалов...
Однако, деятельность дамы всё чаще становится показным атрибутом некоего противостояния, в то время как искренности становится всё меньше...
Апогеем всего будут слова Федуна, о том, что против Спартака опять заговор, а враги начали действовать через постель.
Апогеем всего будут слова Федуна, о том, что против Спартака опять заговор, а враги начали действовать через постель.
вот тренера бы не трогала !
вот тренера бы не трогала !
КОРОЛЕВИШНА !!!)
КОРОЛЕВИШНА !!!)