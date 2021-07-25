Директор «Спартака» не планировал продлевать контракт с Джикией

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вчера, 13:48

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов не планировал продлевать контракт с защитником и капитаном команды .

В трансферном плане Попова он (Джикия) был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год — не продление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось.

Недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Джикии.