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Директор «Спартака» не планировал продлевать контракт с Джикией

вчера, 13:48

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов не планировал продлевать контракт с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.

В трансферном плане Попова он (Джикия) был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год — не продление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось.

Недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Джикии.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 21:18
Олег, привет!

Поражаюсь Зареме.
Её постоянно спрашивают в телеграмме, мол вы же сами брали на работу Цорна, Шамиля, Наримана, Попова, Мележикова... так почему же убираете их сразу? Она вначале отмалчивалась. Теперь пеняет, мол все эти дельцы оказались НЕ профи и пилят деньги.
Тогда вопрос - зачем их было принимать на работу? А то выходит одна Зарема хорошая, остальные все плохие. Сейчас вот Попова, Фетисова и Мележикова клюёт каждый день. Какой эмоциональный фон в команде после этого? Наш любимый Спартак ))))
Cat01
Cat01
вчера в 20:05
Зачем старое ворошить
vm777
vm777 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:15
Любви к Спартаку там и близко нет. Делят влияние и деньги. Нам нужно перенять опыт Локо по изгнанию Смородской. Вам помогло, может и нам тоже)
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:13
А какой вообще смысл бесплатно отпускать игрока в расцевете сил, играющего за сборную? Джикия сдал малость, но деградации не было. Если он так не нужен, то предложили бы его клубам за треть цены, зачем бесплатно отпускать?
И ты верно заметил, что она уже говорила об этом. Тем более интересно, зачем вновь к этому вернулась.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:30
игрока сборной кидают за борт)))
makkie
makkie
вчера в 16:22
Не новость, Зарема и раньше об этом говорила.
Вопрос, так ли это на самом деле? И кого вместо Джикии Попов хотел завести в Спартак? Идея так себе...
pomor45
pomor45
вчера в 15:31
Эту бабу с возу может спихнуть только Федун. Станет ли?
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:18
Походу, хана бы уже настала Спартаку без Заремки, так как сидят там в управлении одни кретины, типа Попова!
particular
particular
вчера в 15:11, ред.
На то они и планы, что бы их корректировать в угоду чьим-то интересам и в соответствии с ситуацией...
Зарема в стиле Анны Карениной бросилась наперекор нравам и схемам Попова, - чем принесла в жертву себя во благо высоких клубных идеалов...
Однако, деятельность дамы всё чаще становится показным атрибутом некоего противостояния, в то время как искренности становится всё меньше...
Captan08
Captan08
вчера в 15:08
Баба, вари шурпу !
Брулин
Брулин
вчера в 15:06
Действительно складывается впечатление,что на команду ей плевать.От нее один негатив.На выход или не на выход Джикия,но 3 ляма он не стоит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:56
Зарема говорит о "любви" к Спартаку и тут же непонятно зачем раскачивает лодку.
Апогеем всего будут слова Федуна, о том, что против Спартака опять заговор, а враги начали действовать через постель.
112910415
112910415
вчера в 14:48
бывает ...
вот тренера бы не трогала !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:41
Молодец зарема, посвящает нас в дела спартака.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:27, ред.
Лол, по словам Заремы, все в руководстве "Спартака" слабоумные, которые только и жаждут похоронить свой клуб.
номер 12
номер 12
вчера в 14:20
Плохо для Спартака, но хорошо для Джикии. Может хватит смелости уехать в Европу
YVG
YVG
вчера в 14:13
Сразу и не поймешь, Зарема друг или враг спартака.
puperr
puperr
вчера в 14:02
Если бы не Цорн, с вливанием молодых и перспективных игроков... Хотя и на это Зарема скажет, что всех игроков приобрели с ее подачи.
berda2003
berda2003
вчера в 14:00
почему о продлении контракта начинают говорить за год, а то и больше... может быть, за этот год федун снимет спартак с чемпионата или зарема выйдет замуж за попова и т.д.
dok66
dok66
вчера в 13:56
Ну громыхнула , так громыхнула . Даааа ... , Попову не позавидуешь .
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53, ред.
Да если бы не ты ЗАРЕМХАН, крах ждал Спартак !!!
КОРОЛЕВИШНА !!!)
shlomo
shlomo
вчера в 13:53
Ооооо...давно не выступала Зарема....даже забывать ее стал
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