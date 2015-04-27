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«Динамо» отправило в УЕФА программу по приведению бюджета к нормам финансового fair play

27 апреля 2015, 15:29
Пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев прокомментировал информацию о возможном исключении команды из еврокубков за нарушение финансового fair play.

– «Динамо» представило в УЕФА подробную программу по приведению бюджета к нормам финансового fair play. Это реалистичный план. В нем учтены все условия, которые УЕФА выдвигает клубам. Теперь ждем решения Европейского футбольного союза.
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Динамо М
Источник: sport-express.ru Автор: Юрий Зотов
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Все комментарии
удав
удав
31 мая 2015 в 09:50
Европа своим типа "фэйр плэй" просто делает все чтобы никто кроме клубов большой пятерки европейских чемпионатов не мог приобретать достойных игроков! Замкнутый круг. нет игроков -нет доходов,нет доходов - не можешь купить игроков!
Гость
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