«Динамо» отправило в УЕФА программу по приведению бюджета к нормам финансового fair play

Пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев прокомментировал информацию о возможном исключении команды из еврокубков за нарушение финансового fair play.
– «Динамо» представило в УЕФА подробную программу по приведению бюджета к нормам финансового fair play. Это реалистичный план. В нем учтены все условия, которые УЕФА выдвигает клубам. Теперь ждем решения Европейского футбольного союза.
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