Едвай — о переходе в «Локомотив»: «Это один из сильнейших клубов РПЛ»

Новичок «Локомотива» защитник рассказал, почему перешел в российский клуб из «Байера».

Знакомство с новым клубом произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой. В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на « РЖД Арене».

Что стало определяющим в переходе? Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.

Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.