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Едвай — о переходе в «Локомотив»: «Это один из сильнейших клубов РПЛ»

27 июля 2021, 17:45

Новичок «Локомотива» защитник Тин Едвай рассказал, почему перешел в российский клуб из «Байера».

Знакомство с новым клубом произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой. В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене».

Что стало определяющим в переходе? Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.

Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.

Тем временем стало известно, что «Локо» проявляет интерес к другому футболисту из чемпионата Германии.

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Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 19:57
Удачи в Локомотиве.
pomor45
pomor45
27 июля в 18:48
Что нужно легам в России хорошо и достоверно известно. Сказал бы по совести, что платят с избытком, а то разведут антимонию, что чуть ли не всю жизнь мечтали играть в РПЛ и мечта наконец-то сбылась.
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 18:02
Теперь и мы будем это знать!
VeniaminS
VeniaminS
27 июля в 17:53
Захотел поиграть в России.
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