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Червиченко: «В целом мне „Спартак“ понравился. „Рубин“ победил неожиданно»

27 июля 2021, 03:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал выступление бывших команд в 1-м туре российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Рубина» (0:1), а «Химки» дома уступили «Зениту» (1:3).

В целом «Рубин» победил неожиданно, хотя я изначально думал, что как минимум ничью Казань добудет. Но главный тренер команды Леонид Слуцкий сумел найти слабые стороны у соперника, Самошников воспользовался ошибкой в центре поля, а Дюпин потащил все моменты, которые мог. В целом мне «Спартак» понравился, особенно в первом тайме и концовке второго. Но слабая реализация моментов и ошибка в обороне сыграли против «красно-белых».

У «Химок» пока есть недокомплект игроков, поэтому им трудно тягаться с «Зенитом». Они как могли оказывали сопротивление. Могли бы даже набрать очки при должной реализации моментов и отсутствии ошибок в обороне. Но в итоге допустили детские ляпы, а класс футболистов из Питера сказался. Поэтому результат закономерен.

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча против «Рубина».

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Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 18:24
...и заплакал...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
27 июля в 12:44
Победил сильнейший!
альсато
альсато
27 июля в 11:51
Спартак понравился!..Если память не изменяет, то это первый раз (в новейшей истории) когда в первом туре, не было НИ ОДНОГО ничейного результата!..И Спартак в этом достижении отличился!...со знаком минус))))
sir_Alex
sir_Alex
27 июля в 11:31
Неожиданно миролюбивый червяк)))
makkie
makkie
27 июля в 11:22
Кто-то из адекватных укусил Червиченко. Признавайтесь, кто?))

Хотя и ежу понятно, что Спартак никак не заслужил поражение в Казани.
10 убойных моментов, в целом хорошая игра в защите, плотная опеки Хвичи и Хакшабановича. Но исход встречи решил выстрел Самошникова. Он сам офигел от неожиданности, похоже)
ermak6848
ermak6848
27 июля в 10:43
Это частное мнение , с которым не все Согласны...
пиарится бывший Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 09:17
Спартак играл на кураже и адреналине. Надолго ли этого запала им хватит - вот вопрос. И в еврокубках им это вряд ли поможет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июля в 08:29
Что то с червем произошло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
27 июля в 08:09
Червиченко лоялен к Спартаку когда тот в нижней части таблицы....
Как только начнёт подыматься вверх - начнётся его обычная "критика"
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 07:27
Когда играет команда под руководством Л.Слуцкого, надо всегда быть готовым к неожиданностям...
YVG
YVG
27 июля в 06:29
Всем такой спартак понравился, играть в тот же русле весь чемпионат.
25процентный клоун
25процентный клоун
27 июля в 06:29
Ого, что с ним
112910415
112910415
27 июля в 06:19
в целом Спартак на правильном пути
sv_1969
sv_1969
27 июля в 05:14
Сказал очевидное
swed27
swed27
27 июля в 04:24
Бывают в футболе неожиданности
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