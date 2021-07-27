Червиченко: «В целом мне „Спартак“ понравился. „Рубин“ победил неожиданно»

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал выступление бывших команд в 1-м туре российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Рубина» (0:1), а «Химки» дома уступили «Зениту» (1:3).

В целом «Рубин» победил неожиданно, хотя я изначально думал, что как минимум ничью Казань добудет. Но главный тренер команды Леонид Слуцкий сумел найти слабые стороны у соперника, Самошников воспользовался ошибкой в центре поля, а Дюпин потащил все моменты, которые мог. В целом мне «Спартак» понравился, особенно в первом тайме и концовке второго. Но слабая реализация моментов и ошибка в обороне сыграли против «красно-белых».

У «Химок» пока есть недокомплект игроков, поэтому им трудно тягаться с «Зенитом». Они как могли оказывали сопротивление. Могли бы даже набрать очки при должной реализации моментов и отсутствии ошибок в обороне. Но в итоге допустили детские ляпы, а класс футболистов из Питера сказался. Поэтому результат закономерен.