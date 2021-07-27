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Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте в РПЛ»

вчера, 03:04
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов поделился эмоциями после своего первого гола в РПЛ в матче 1-го тура против «Сочи» (1:0). Для 26-летнего хавбека это была дебютная игра в элитном дивизионе России.

Эмоции просто нереальные! Кстати, когда я дебютировал в «Нижнем» в ПФЛ, тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ сразу же удалось отличиться. Я мечтал о таком дебюте, и вот он стал явью. Но самое главное, конечно же, что мы победили сегодня!

Игра получилась очень тяжёлой. Для многих игра стала дебютной в Премьер-Лиге. Здесь, конечно, всё по-другому, нежели в ФНЛ. Но у нас было бешеное желание. За счёт этого мы и добились результата.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:19
Ясно, что лучший игрок матча.
beefs
beefs
вчера в 06:02
Ну что, с первой и так держать...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:35
Всех нижегородцев с победой. Не повторите судьбу Тамбова.
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:57
Иногда и бешеного желания мало.
протон1
протон1
вчера в 03:36
Молодцы ребята. Удачи им в сезоне, пусть эта победа будет не единственной)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 03:19
Получилось немного неожиданно
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