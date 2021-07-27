Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте в РПЛ»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов поделился эмоциями после своего первого гола в РПЛ в матче 1-го тура против «Сочи» (1:0). Для 26-летнего хавбека это была дебютная игра в элитном дивизионе России.
Эмоции просто нереальные! Кстати, когда я дебютировал в «Нижнем» в ПФЛ, тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ сразу же удалось отличиться. Я мечтал о таком дебюте, и вот он стал явью. Но самое главное, конечно же, что мы победили сегодня!
Игра получилась очень тяжёлой. Для многих игра стала дебютной в Премьер-Лиге. Здесь, конечно, всё по-другому, нежели в ФНЛ. Но у нас было бешеное желание. За счёт этого мы и добились результата.