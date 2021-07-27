Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте в РПЛ»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» поделился эмоциями после своего первого гола в РПЛ в матче 1-го тура против «Сочи» (1:0). Для 26-летнего хавбека это была дебютная игра в элитном дивизионе России.

Эмоции просто нереальные! Кстати, когда я дебютировал в «Нижнем» в ПФЛ , тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ сразу же удалось отличиться. Я мечтал о таком дебюте, и вот он стал явью. Но самое главное, конечно же, что мы победили сегодня!