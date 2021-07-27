Бауэр: «Считаю, что мы играли не хуже ЦСКА»

Защитник «Уфы» прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:1) в матче 1-го тура РПЛ .

Заболотный был очень хорош в прошлом сезоне в «Сочи», а сейчас усилил ЦСКА . К сожалению, он сумел найти момент, чтобы забить нам. Считаю, что мы играли не хуже соперника, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты, а ЦСКА сделал это. Но игра нашей команды даёт надежду, что сезон у «Уфы» будет лучше, чем прошлый, и мы займём место гораздо выше, чем весной, когда стали 13-ми.