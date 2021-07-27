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Бауэр: «Считаю, что мы играли не хуже ЦСКА»

вчера, 02:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Заболотный был очень хорош в прошлом сезоне в «Сочи», а сейчас усилил ЦСКА. К сожалению, он сумел найти момент, чтобы забить нам. Считаю, что мы играли не хуже соперника, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты, а ЦСКА сделал это. Но игра нашей команды даёт надежду, что сезон у «Уфы» будет лучше, чем прошлый, и мы займём место гораздо выше, чем весной, когда стали 13-ми.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча заявил о том, что судья допустил серьёзную ошибку в пользу ЦСКА.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:34
ну мы и играли более менее один тайм.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:29
Мало играть хорошо только один тайм, Бауэр.
zsb1961
zsb1961
вчера в 12:29
Выглядели неплохо.
drug01
drug01
вчера в 12:19
Счёт на табло
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 09:14
Видели мы ваш Ростов недавно...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:13
Играли нормально, но свои моменты нужно реализовывать, а не языком трепать после матча
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:41
Кто больше забил , тот и был лучше, остальное забудется.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:54
Завтра выйдет интервью с кем-нибудь из Уфы, что они на две головы были сильнее, что им просто не повезло и засудили. Такое впечатление, что они после матча сели в кружок и сами себя уговаривают" мы не хуже, мы хорошо играли..."
ОПС
ОПС
вчера в 05:27
Ничего не поделаешь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 02:57
Ничья был бы справедливый итог.
протон1
протон1
вчера в 02:55
это всего лишь уфа, будь ростов думаю счет был другим
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:48
Это было только в первом тайме.
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