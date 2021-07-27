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Андронов: «Какие основания назначать Карпина? Очень слабый тренер»

вчера, 01:55

Футбольный комментатор Алексей Андронов подверг критике решение РФС назначить наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России.

Я считаю, что это бред, в 2021 году совмещение — это бред. 50 сборных существуют в рейтинге ФИФА, первые 50 мест. Ни у одной из этих сборных нет тренера-совместителя. Для меня это нонсенс. Я не понимаю, что они хотят.

Карпин выиграл 3 матча из последних 14! У «Арсенала», «Тамбова» и ещё у кого-то... Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз. Напомнить, как он сыграл с «Маккаби»?

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина не смог пройти «Маккаби» из Хайфы в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).

Вчера новый наставник сборной России ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

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B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 13:07
Не соглашусь с тем, что Карпин угробил Ростов, а вот то, что пару раз из остатков того, что не растащили другие клубы собирал команду - было.
Caniggia
Caniggia ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 12:35
Конечно, хотелось бы верить, что пойдёт, но я реалист и согласен с Андроновым. 3-4 место займём с Валерой, показав более интересный футбол, но без достижения конечного результата. После будет время подыскать более сильного тренера - это либо иностранец, либо Бердыев, потому что из наших, реально, больше никто. Лично моё мнение.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:32
Федун:" Карпин сбитый летчик."
альсато
альсато
вчера в 11:59
Валерон , на сегодня, самый креативный и перспективный у нас тренер, из тех, кто в обойме!...Решение правильное, ЕПТАТЬ!))))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 11:38
До конца отбора надо было усача оставлять, а там уже увольнять и нового тренера на полный контракт искать.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:56
Под руководством Бердыева Ростов обыгрывал Барселону 16-0
Capral
Capral ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:49
Сильнейший не в смысле самого сильного, а в плане того, что достаточно крепкий состав по европейским меркам. Куман не тренер- это факт. И в этом сезоне Барса потерпит неудачу....
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:41, ред.
В Барсе "сильнейший состав"? Этот состав сильнее того, что был во времена Гвардиолы? Хави, Иньеста, Вилья, потом Неймар ... Все нынешние беды Барсы не из-за тренера, а из-за смены поколений игроков. А у сборной России, согласен, нет ни толковых игроков, ни толкового тренера
Capral
Capral ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:31, ред.
Мало иметь игроков как в Барселоне- нужен толковый тренер. В Барсе сильнейший состав, но со слабым тренером Куманом ничего не добились. Значит, мало иметь только сильных игроков.... Карпин ничего не добьётся, он не тренер.
Землянин
Землянин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:14, ред.
Но если пойдёт, подпишут надолго. Вон Черчесов себе какой контракт вышиб, после одной игры, где золотая нога Акинфеева засветилась в серии пенальти 🎃
Землянин
Землянин ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:12, ред.
Это да, но с Карпиным сравнение не совсем корректное, он карьеру игрока сделал в России и сборной, и тренера тоже, ну и самое главное гражданство у него всегда российское было. А Бердыев раньше сборную Россию низачто не хотел брать, сейчас возможно рассмотрел вариант, но товарищ крайне недоговороспособный, иначе бы давно уже работал главным тренером в каком нибудь клубе
cska1948
cska1948
вчера в 10:10
Да простит меня Валерий Георгиевич Карпин, но Дюков его использовал как временную затычку...
berda2003
berda2003
вчера в 09:43
слово "тренировать" для сборной явно не подходит, это ж не цирк...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:37
Никакой тренер им не поможет. Карпин тут про "Барселону" рассказывает, приводя их в пример. Но чтобы играть как "Барселона" нужно иметь игроков как у "Барселоны". Не то чтобы я защищаю Черчесова, но считаю, что в сложившихся условиях он выжимал из команды максимум. Ему в упрек ставят то, что он мол мало молодых игроков привлекал в команду. Но если трезво посмотреть, кто из молодых мог играть в основе? Чалова пробовали - не потянул. Да и молодежь ведь в молодежку привлекалась, у которой были неплохие турнирные перспективы, но и те они профукали. Против своих сверстников профукали, а не против взрослых дядек. Считаю, что решение об отставке Черчесова было поспешным и не продуманным шагом. На него просто повесили "всех собак" и назначили крайним. Не удивительно, что никто не спешил на его должность. Карпина назначили, а он как-то не особо и рад этому. И похоже сам не знает что теперь со всем этим делать.
Caniggia
Caniggia ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 09:19
Ну иностранным тренером его язык не поворачивается назвать. Тогда и Карпин иностранец, он же эстонец, родился в Нарве.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:17
а у нас есть хоть один сильный русский тренер нет и пока не видно так что назначить Карпина или кого то другого не велика разница а совмещение на короткий срок тут ничего страшного всё равно нам с первого места не выйти нет у нас сейчас игроков уровня 2008г
Землянин
Землянин ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 09:10
Тем не менее на Евро он сборную вывел в самый сложный момент, работая за бесплатно, только за призовые и премиальные за этот самый выход 😉
Землянин
Землянин ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:06, ред.
Бердыев вообще то из Азиатских стран, в отечественные специалисты ты его неверно записал 🙂
Консультант и полноценный тренер с полной ответственностью и контролем 2 большие разницы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:01
А зачем несильным игрокам сильный тренер ??
Какая разница кто и как будет расставлять игроков из РПЛ ??
Чтоб ездить на велосипеде не обязательно иметь права на управление автомобилем или лицензию лётчика...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:18
Желающих больше не было
Аксинья
Аксинья
вчера в 07:11
Надо было назначить самого лучшего тренера России, но Дюков приберег его для Лиги Чемпионов))
Сантус
Сантус
вчера в 06:53
Андронов,не пыли..)Валеру назначили временно,похоже подыскивают варианты аля-Адвокат или аля-Хиддинк.Шансов на ЧМ не много,сделают его козлом отпущения и всех делов...)Нужен громоотвод..)
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:20
Андронов во многом прав. Карпин уж точно не сильный тренер. Это, конечно, всё равно лучше чем упоротый Черчесов, но результата этот специалист не даёт. Теперь просто будем веселее проигрывать, не так уныло и безвольно, как при Черчесове. Самым сильным отечественным тренером на сегодняшний день является Бердыев. Ошибаются те, кто говорит, что он давно не работает. Он уж год, как тренер консультант в Кайрате. Кайрат, кстати, недавно сенсационно обыграл Црвену Звезду в квалификации ЛЧ! Совпадение? Не думаю. Кто говорит, что Бердыев - это беспросветный автобус, либо вообще в футболе не разбираются, либо пересмотрите матчи серебряного Ростова и ЛЧ и в РПЛ. Автобусы не забивают Аяксам и Бавариям по 4 и 3 мяча. Автобусом когда-то был до чемпионский Рубин, но Бердыев постоянно учится и совершенствуется идя в ногу с веяниями современного футбола. И в Ростове он создал самый сильный свой проект, почти идеал. Автобуса там и близко не было. Но КББ. как и Кунц, конечно, бы не подписал контракт на 4 месяца. Поэтому вариантов, кроме Карпина не оставалось. Так что остаётся в этом отборе только надеяться на чудо и постараться верить в Валеру.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:15
Видимо, никто другой не согласился)))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 04:59
В России нет ни одного сильного тренера. По европейским меркам. Слуцкий неплох внутри страны, но он провалил Евро как тренер сборной и в Европе славы не снискал. Автобус от Бердыева уже десять лет как устарел, да и не тренирует он уже не один год, этот тренер закончился, от него толка не будет. Семак? Ничем не лучше Карпина. Сёмин уже в таком возрасте, что о работе пора забыть. Больше и выделить-то некого.
Приглашать иностранца - вариант, но только при ряде условий. Сильный иностранец, уважающий свою репутацию, не пойдёт тренировать туда, где всё заточено под распил, где разрушен детско-юношеский футбол, где над спортивной составляющей находится кумовство, связи и договорённости.
Пока российский футбол не вылечится от болезней, ни один нормальный тренер не даст согласие на руководство сборной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 04:40
В части совмещения с Андроновым согласен.
протон1
протон1
вчера в 03:40
бубнов 6 лет тому назад озвучил кто такой карпин. смех и горе) актуально однако. ролики можно найти
протон1
протон1
вчера в 02:57
совершенно в точку автор. карпин очень слаб как для сборной. не могли кбб назначить?
311
311
вчера в 02:08
Нашей сборной не поможет и Моуриньо!)
Comentarios
Comentarios
вчера в 02:08
Посмотрим.. надеюсь своими нестандартыми решениями Карпин докажет, что не зря назначили
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