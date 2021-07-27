Андронов: «Какие основания назначать Карпина? Очень слабый тренер»

Футбольный комментатор Алексей Андронов подверг критике решение РФС назначить наставника «Ростова» главным тренером сборной России.

Я считаю, что это бред, в 2021 году совмещение — это бред. 50 сборных существуют в рейтинге ФИФА , первые 50 мест. Ни у одной из этих сборных нет тренера-совместителя. Для меня это нонсенс. Я не понимаю, что они хотят.

Карпин выиграл 3 матча из последних 14! У «Арсенала», «Тамбова» и ещё у кого-то... Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз. Напомнить, как он сыграл с «Маккаби»?