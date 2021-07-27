Андронов: «Какие основания назначать Карпина? Очень слабый тренер»

Футбольный комментатор Алексей Андронов подверг критике решение РФС назначить наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Я считаю, что это бред, в 2021 году совмещение — это бред. 50 сборных существуют в рейтинге ФИФА, первые 50 мест. Ни у одной из этих сборных нет тренера-совместителя. Для меня это нонсенс. Я не понимаю, что они хотят.
Карпин выиграл 3 матча из последних 14! У «Арсенала», «Тамбова» и ещё у кого-то... Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз. Напомнить, как он сыграл с «Маккаби»?
Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина не смог пройти «Маккаби» из Хайфы в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).
Вчера новый наставник сборной России ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
Консультант и полноценный тренер с полной ответственностью и контролем 2 большие разницы
Консультант и полноценный тренер с полной ответственностью и контролем 2 большие разницы
Какая разница кто и как будет расставлять игроков из РПЛ ??
Чтоб ездить на велосипеде не обязательно иметь права на управление автомобилем или лицензию лётчика...)))
Какая разница кто и как будет расставлять игроков из РПЛ ??
Чтоб ездить на велосипеде не обязательно иметь права на управление автомобилем или лицензию лётчика...)))
Приглашать иностранца - вариант, но только при ряде условий. Сильный иностранец, уважающий свою репутацию, не пойдёт тренировать туда, где всё заточено под распил, где разрушен детско-юношеский футбол, где над спортивной составляющей находится кумовство, связи и договорённости.
Пока российский футбол не вылечится от болезней, ни один нормальный тренер не даст согласие на руководство сборной.
Приглашать иностранца - вариант, но только при ряде условий. Сильный иностранец, уважающий свою репутацию, не пойдёт тренировать туда, где всё заточено под распил, где разрушен детско-юношеский футбол, где над спортивной составляющей находится кумовство, связи и договорённости.
Пока российский футбол не вылечится от болезней, ни один нормальный тренер не даст согласие на руководство сборной.