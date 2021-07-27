Сёмин: «Ситуация у нового тренерского штаба сборной России тяжёлая»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал состав штаба нового наставника сборной России .

Это его штаб — он в них уверен, ему удобно с ними работать, поэтому Карпин и принял такое решение. Так что комментировать что-либо неправильно: это выбор главного тренера, согласованный с руководством.

Правильно или неправильно — покажет только время. Ситуация у них тяжёлая — собрать команду за маленький отрезок времени, настроить после неудачного выступления на Евро. Пожелаем удачной работы и будем следить.