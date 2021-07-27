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Сёмин: «Ситуация у нового тренерского штаба сборной России тяжёлая»

27 июля 2021, 14:24

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал состав штаба нового наставника сборной России Валерия Карпина.

Это его штаб — он в них уверен, ему удобно с ними работать, поэтому Карпин и принял такое решение. Так что комментировать что-либо неправильно: это выбор главного тренера, согласованный с руководством.

Правильно или неправильно — покажет только время. Ситуация у них тяжёлая — собрать команду за маленький отрезок времени, настроить после неудачного выступления на Евро. Пожелаем удачной работы и будем следить.

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протон1
протон1
27 июля в 23:03
как бы не облажались назначив карпина. который на два фронта взял обязательства работать
cska1948
cska1948
27 июля в 18:55
Мне, назначение Карпина напоминает назначение премьер министром С.Кириенко накануне дефолта 1998 года. Которого потом и назначили виновным за дефолт.
RBA
RBA
27 июля в 18:05
Сёмин прав. Карпину с командой удачи.
swed27
swed27
27 июля в 15:29
Всё правильно, Юрий Павлович!
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 15:29
Сёмин: «Ситуация у нового тренерского штаба сборной России тяжёлая»

Ситуация не просто тяжёлая, а катастрофическая, получить такое "наследство" от Станислава Черчесова, и врагу не пожелаешь..
Но Валерий Георгиевич сделал свой выбор, остаётся только верить, надеясь на благоприятный исход, и поддерживать главного тренера в его нелегком выборе.

По поводу тренерского штаба, ему с этими людьми работать, значит и выбор за ним, но спрос в любом случае будет с него, как и ответственность за итоговый результат...

И будет очень печально и жаль, если при неблагоприятном исходе, в итоге, во всём окажется виновным главный тренер сборной России В.Г.Карпин....!!!

А такой вариант, вполне возможен, и получится:
"И волки сыты, и овцы целы"....

А виновен во всём - Карпин....
Cat01
Cat01
27 июля в 14:56
Будет не легко пожелаем удачи!
МапС
МапС ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 14:50
Онопко в тему, типа для релакса - в случае неудач фофаны удобно ставить.
Caniggia
Caniggia
27 июля в 14:47
Палыч мудрый человек и опытнейший тренер. Кому как не ему понимать и знать каково сейчас придётся тренерскому штабу сборной во главе с Карпиным. Особенно первый матч надо будет играть с листа, проведя полторы тренировки. Да ещё, как назло, с хорватами! Если отскочим на ничейку, то будет большая удача. Но в это верится с трудом. Остаётся только пожелать Карпину и его штабу удачи, хладнокровия и терпения!
Ironigor
Ironigor
27 июля в 14:42
Респект Палычу !!! Всегда очень приятно читать его взвешенные и справедливые комментарии разбора той или иной ситуации. И то что только время может ответить на многие вопросы о выборе штаба с которым предстоит работать Карпину. Единственный кандидат в штабе Карпина для меня вызывает сомнения и вопросы, это вечно ноящий Онопко. Ну как сказал Палыч , скорее всего Валере виднее и удобней работать с ним. А вот времени для сбора состава и как будут справляться с тем чтобы команда сыгралась , так как уже не будет времени даже для товарищеских матчей, очень большая проблема. Вообщем Карпин попал в очень тяжёлую ситуацию и как он будет из неё выходить очень большой вопрос. От души хочется пожелать Валере и его штабу выйти достойно из этой ситуации и показать такой результат в отборочных играх который дал бы возможности выступить на Чемпионате мира 🌍 !!! Удачи тебе Валера !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 14:32
С Палычем можно согласиться. Но будем верить в лучшее.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 14:27
Удачи Валерию Георгиевичу!
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