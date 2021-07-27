Артур Нигматуллин: «Справились с эмоциями и одержали в итоге победу»

Голкипер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:0).

Для команды это была дебютная игра в Премьер-Лиге. И матч получился непростой для всех нас. Начало встречи выдалось немного сумбурным, но мы справились с эмоциями и одержали в итоге победу.

Приз лучшему игроку матча? Лучшей сегодня была вся наша команда. Ребята заблокировали много опасных ударов, и я не так часто вступал в игру. Всех — с первой победой в Премьер-Лиге!