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Артур Нигматуллин: «Справились с эмоциями и одержали в итоге победу»

вчера, 00:25
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:0).

Для команды это была дебютная игра в Премьер-Лиге. И матч получился непростой для всех нас. Начало встречи выдалось немного сумбурным, но мы справились с эмоциями и одержали в итоге победу.

Приз лучшему игроку матча? Лучшей сегодня была вся наша команда. Ребята заблокировали много опасных ударов, и я не так часто вступал в игру. Всех — с первой победой в Премьер-Лиге!

По итогам первого тура Российской Премьер-Лиги произошло историческое событие.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
вчера в 01:33
С почином. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:52
Неожиданно, молодцы ребятушки !!!
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