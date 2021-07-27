В Сети появились фотографии выездной формы «Реала»

В Сети появились фотографии новой выездной формы «Реала».
Новая футболка мадридского клуба выполнена в синем цвете, на форме присутствует каллиграфическая роспись.
Недавно были показаны фотографии новой выездной формы «Манчестер Юнайтед», которая имеет нестандартную расцветку.
У "Интера" какие-то синие змеи ползают, у "Реала", вообще непонятно что, под названием: каллиграфическая роспись... Форма, хуже не придумаешь, но сейчас это не главное, главное, что новая...
Как на расизме, так и на новой форме какое-то помешательство, домашняя, выездная, тренировочная, резервная...
Болельщики любят и знают форму, которая была изначально, к которой привыкли, которая родная форма своей любимой команды... Возможно некоторые незначительные изменения в дизайне... Но это что? Какое отношение имеет эта форма - к "Реалу"? Да никакого...
Уберите герб "Реала" и никто, никогда не догадается, что это форма "Реала".....
У "Интера" какие-то синие змеи ползают, у "Реала", вообще непонятно что, под названием: каллиграфическая роспись... Форма, хуже не придумаешь, но сейчас это не главное, главное, что новая...
Как на расизме, так и на новой форме какое-то помешательство, домашняя, выездная, тренировочная, резервная...
Болельщики любят и знают форму, которая была изначально, к которой привыкли, которая родная форма своей любимой команды... Возможно некоторые незначительные изменения в дизайне... Но это что? Какое отношение имеет эта форма - к "Реалу"? Да никакого...
Уберите герб "Реала" и никто, никогда не догадается, что это форма "Реала".....