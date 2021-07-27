ГлавнаяНовостиФутбольная модаИспания. Примера 2021/2022

В Сети появились фотографии выездной формы «Реала»

27 июля 2021, 13:30

В Сети появились фотографии новой выездной формы «Реала».

Новая футболка мадридского клуба выполнена в синем цвете, на форме присутствует каллиграфическая роспись.

В Сети появились фотографии выездной формы «Реала»

Недавно были показаны фотографии новой выездной формы «Манчестер Юнайтед», которая имеет нестандартную расцветку.

Все новости
Реал
Перевод с footyheadlines.com
Официально«Боруссия» объявила о том, кто будет играть под 7-м номером Санчо
Сегодня, 02:23 Комментарии0
Официально«Лестер» показал выездную форму мятного цвета
Вчера, 15:58 ФотоКомментарии4
Официально«Ювентус» представил новую выездную форму
Вчера, 12:13 ФотоКомментарии17
Брозович сменил образ и покрасил волосы
Вчера, 10:17 ФотоКомментарии4
Музей Роналду выпустил коллекцию футболок в честь 100-го гола за «Ювентус»
Вчера, 00:40 ФотоКомментарии4
Официально«Бристоль Сити» сделал тренировочную форму команды без рукавов
26 июля ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:45
даже Бензин с неё угорает.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 16:43
у нас однозначно лучше. Что то адик не старается с дизайном,у мадридцев ничего особенного.
RaulReal
RaulReal
вчера в 12:01
Главное выигрывали бы, хоть голышом бегают и главное не в цвете радуги
протон1
протон1
27 июля в 23:05
Классная форма у Реала в этом сезоне, что домашняя, что выездная.
Overbeer
Overbeer
27 июля в 16:49
для начала бы зрителей вернули на трибуны..
sv_1969
sv_1969
27 июля в 13:50
Старая лучше
drug01
drug01
27 июля в 13:48
Все прекрасно очень
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 13:48, ред.
Всё понятно, но зачем лучшее менять на худшее...
У "Интера" какие-то синие змеи ползают, у "Реала", вообще непонятно что, под названием: каллиграфическая роспись... Форма, хуже не придумаешь, но сейчас это не главное, главное, что новая...
Как на расизме, так и на новой форме какое-то помешательство, домашняя, выездная, тренировочная, резервная...
Болельщики любят и знают форму, которая была изначально, к которой привыкли, которая родная форма своей любимой команды... Возможно некоторые незначительные изменения в дизайне... Но это что? Какое отношение имеет эта форма - к "Реалу"? Да никакого...
Уберите герб "Реала" и никто, никогда не догадается, что это форма "Реала".....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 13:32
Хорошо хоть не розовенькая...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100