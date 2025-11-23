Top.Mail.Ru
 
 
 
Слот взял на себя ответственность за неудачи «Ливерпуля»

сегодня, 10:14
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение 0:3 от «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии. «Ливерпуль» опустился в таблице уже на 11-е место.

Не важно, как идут дела — хорошо или плохо, это всегда моя ответственность. Я пытался исправить некоторые моменты, которые не сработали. У нас есть качественные игроки. Моя задача — выжать из них максимум. Сейчас я не справляюсь с этим. Это моя ответственность.

particular
particular
сегодня в 11:06
"...выжать из них максимум..." А может отвесить, раздать и вклеить?..
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:23
Попахивает отставкой.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:21
Как говорил Классик: "Казалось, что нам конец. Оказалось, что нам не казалось".
Так и с карьерой Слота в Ливерпуле....
