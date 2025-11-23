Слот взял на себя ответственность за неудачи «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал поражение 0:3 от «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии. «Ливерпуль» опустился в таблице уже на 11-е место.

Не важно, как идут дела — хорошо или плохо, это всегда моя ответственность. Я пытался исправить некоторые моменты, которые не сработали. У нас есть качественные игроки. Моя задача — выжать из них максимум. Сейчас я не справляюсь с этим. Это моя ответственность.