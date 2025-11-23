Top.Mail.Ru
 
 
 
В ЦСКА раскрыли характер травмы Кругового после матча со «Спартаком»

сегодня, 09:33

Защитник ЦСКА Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

В субботу ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Круговой был заменен в первом тайме.

"У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — сказал Безуглов.

В следующем туре ЦСКА примет «Оренбург» 29 ноября.

Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:25
Значит не так все серьезно......ждём в следующем туре с Оренбургом.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:14
Получается, что травма не самая сильная? Скоро на выписку из лазарета?
v24qrtauuf2w
v24qrtauuf2w
сегодня в 10:09
К чему такая поспешность , можно дать ему время на поправку
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:04
Парню здоровья и Скорейшего выздоровления
Гость
