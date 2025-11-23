В ЦСКА раскрыли характер травмы Кругового после матча со «Спартаком»

1763879638

сегодня, 09:33

Защитник ЦСКА получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза в матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

В субботу ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Круговой был заменен в первом тайме.

"У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — сказал Безуглов.