Погба: «Футбол для меня ещё не закончился»

Полузащитник «Монако» прокомментировал свое возвращение в футбол. В субботу игрок вышел на поле впервые с 2023 год. Игрок ранее отбывал дисквалификацию за допинг, после чего еще долго восстанавливался после серии травм.

Футбол — это то, что я люблю больше всего. Футбол для меня ещё не закончился. Я страдал больше всех. Я ждал этого с нетерпением. Бывают моменты, когда дьявол пытается внушить тебе, что всё кончено. Но есть добрый Бог, и я верю в себя.