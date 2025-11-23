Top.Mail.Ru
 
 
 
Погба: «Футбол для меня ещё не закончился»

сегодня, 11:19

Полузащитник «Монако» Поль Погба прокомментировал свое возвращение в футбол. В субботу игрок вышел на поле впервые с 2023 год. Игрок ранее отбывал дисквалификацию за допинг, после чего еще долго восстанавливался после серии травм.

Футбол — это то, что я люблю больше всего. Футбол для меня ещё не закончился. Я страдал больше всех. Я ждал этого с нетерпением. Бывают моменты, когда дьявол пытается внушить тебе, что всё кончено. Но есть добрый Бог, и я верю в себя.

shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:39
Можно подумать, что он пару лет был на травме, поэтому не играл.....
particular
particular
сегодня в 12:30
Про страдание, нетерпение и дьявола, - понятно... Горизонты роста обозначены...
Осталось явить себя футбольному миру... Иначе, - забвение...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:15
Удивительно, что Погба вообще сумел вернуться на профессиональный уровень после всего произошедшего. Мало кто выдержал бы такую комбинацию: допинговый скандал, огромный перерыв, травмы, давление соцсетей. Не знаю, каким он будет игроком сейчас, но очень хочется верить, что мы увидим хотя бы часть того Погба, который блистал в „Юве“ и сборной Франции. История пока звучит как шанс на перерождение».
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:11
Кто смотрел, как он вчера сыграл?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:02, ред.
Для того, чтобы уверенно говорить такие вещи, нужно иметь серьёзные основания, их у чемпиона мира нет... Да, он ярко начал свою карьеру. Но хороший старт это лишь часть дела. Поль слишком внимательно слушал похвалы в свой адрес, ему такая жизнь понравилась. Мне кажется француз начал забывать про футбол и перестал прогрессировать. Но лучи славы продолжали светить некоторое время, по инерции — тут Поль Погба и закончился, как к серьёзный футболист. Допинг только помог. Посмотрим, как он будет играть с Пафосом... Хотя, я не верю, что он сможет реанимировать карьеру.
