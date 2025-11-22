Несколько фанатов «Спартака» избили болельщика ЦСКА возле «Лукойл Арены»

1763845076

вчера, 23:57

Несколько фанатов ФК «Спартак» избили болельщика ЦСКА у трибуны «В» стадиона «Лукойл Арена» в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Драка произошла после матча „Спартак“ — ЦСКА , который проходил на „Лукойл Арене“ в Москве. Возле выхода на сектора 104-105 трибуны „В“ несколько фанатов в клубной атрибутике „Спартака“ напали на болельщика ЦСКА , зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф», — сказал собеседник агентства. По его словам, о состоянии пострадавшего пока информации нет.

«Драка попала на видеокамеры стадиона», — добавил собеседник агентства.

На трибуне «В» «Лукойл Арены» традиционно собираются активные фанаты «Спартака», в том числе — члены различных неформальных объединений болельщиков клуба.