Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще три игры завершат 16-й тур РПЛ

сегодня, 00:05

Программа 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Ростов», «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) и «Локомотив» — «Краснодар».

В центральной встрече дня московский «Локомотив» на своем поле встретится с «Краснодаром». Матч пройдет на « РЖД -Арене» и начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 33 очками лидирует в таблице РПЛ , столько же очков у ЦСКА , но армейцы уступают по дополнительным показателям. Железнодорожники с 30 очками идут 4-ми.

«Локомотив» проведет игру без своего капитана Дмитрия Баринова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1. В последний раз «Краснодар» оказался сильнее железнодорожников в Москве 1 сентября 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:0. «Локомотив» же в последний раз дома победил 18 марта 2023 года (3:2).

В ноябрьскую паузу на матчи сборных у «Локомотива» сменился генеральный директор. Вместо Владимира Леонченко этот пост занял Борис Ротенберг — младший. Леонченко работал на этой должности с 2020 года. Борис Ротенберг ранее выступал за «Локомотив» в качестве игрока, он завершил карьеру в 2022 году. После этого начал работу в «Локомотиве» в молодежном футболе, позднее стал заместителем генерального директора.

«Динамо» проведет первый матч без Карпина

Также в воскресенье московское «Динамо» дома сыграет с «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. Московская команда с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ , Махачкалинцы идут 12-ми, имея в активе 14 очков. Игра первого круга завершилась победой махачкалинского «Динамо» со счетом 1:0.

17 ноября об уходе с поста главного тренера московского «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он работал в клубе с июня этого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, который занимал такую же должность в конце прошлого сезона после отставки Марцела Лички.

В другом матче дня «Пари НН» дома сыграет с «Зенитом», встреча начнется в 15:15 мск. Петербуржцы с 30 очками идут 3-ми в таблице РПЛ , нижегородцы с 8 очками располагаются на последней, 16-й позиции. Последняя победа «Пари НН» в чемпионате датирована 13 сентября, тогда команда на своем поле оказалась сильнее «Оренбурга» (3:1). Матч первого круга между «Пари НН» и «Зенитом» завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).

Начнет игровой день встреча самарских «Крыльев Советов» и «Ростова». Она стартует в 13:00 мск. Ростовчане с 18 очками идут 9-ми, самарцы с 14 очками — 13-ми. В первом круге «Крылья Советов» оказались сильнее со счетом 4:1.