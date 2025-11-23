Камерунский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Кристофер Ву с интересом изучает русскую культуру.
«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится Москва-сити», — сказал Ву.
Ву 24 года, в сентябре он перешел в «Спартак» из французского «Ренна».
Если правда хочется приобщиться к культуре лучше тогда в второй лиге, дивизион Б. Спартак Тамбов, Зенит Пенза.
..... основы русского - "привет, борщ, матрешка, балалайка, пошел на...." ... и это он еще про водку умолчал....:))))
