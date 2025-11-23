Футболист «Спартака» Ву рассказал об интересе к русской культуре

1763883892

сегодня, 10:44

Камерунский защитник московского футбольного клуба «Спартак» с интересом изучает русскую культуру.

«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится Москва-сити», — сказал Ву.

Ву 24 года, в сентябре он перешел в «Спартак» из французского «Ренна».