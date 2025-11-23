Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист «Спартака» Ву рассказал об интересе к русской культуре

сегодня, 10:44

Камерунский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Кристофер Ву с интересом изучает русскую культуру.

«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится Москва-сити», — сказал Ву.

Ву 24 года, в сентябре он перешел в «Спартак» из французского «Ренна».

Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 12:49
Предок Пушкина был по современной версии как раз с территории Камеруна.
Если правда хочется приобщиться к культуре лучше тогда в второй лиге, дивизион Б. Спартак Тамбов, Зенит Пенза.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:49
С культурой русской знакомиться надо аккуратно, познал закуску, но самое коварное - раствор
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:46
Он уже усвоил, что борщ+Москва Сити= русская культура . На правильном пути африканец
shlomo
shlomo ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:43
Добра!

..... основы русского - "привет, борщ, матрешка, балалайка, пошел на...." ... и это он еще про водку умолчал....:))))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:42
По вопросу языка "привет" Фернандесу, который за 9 лет в ЦСКА даже 2 слов по русски не выучил.....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:41
Даня Денисов один из лучших футболистов РПЛ этого сезона. Поставлю его на аватарку
Vilar
Vilar
сегодня в 12:27
Вначале хотел пошутить, как делают некоторые коллеги, а потом подумал, что парень искренне говорит об интересе к нашей культуре, вот и прекрасно: пусть изучает и не только сам, а также надо ему посоветовать, чтобы стал проводником русской культуры, среди своих родственников, друзей и земляков.
particular
particular
сегодня в 12:11
Возможно, после борща и погружения в русский язык, последует изучение матрёшек :)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:11
Ву всё правильно делает... Нужно поощрять подобные желания не только у иностранных игроков, своих тоже нужно шевелить. Под лежачий камень вода не течёт... Как это верно!!!
ABir
ABir
сегодня в 11:22
Ву на правильном пути, Москва - не Ренн. Предки Пушкина тоже были с Черного континента, а благодаря приобщению к русской культуре стали великими людьми.
