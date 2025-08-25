Сперцян: «Не боюсь, если не получится попробовать себя в Европе»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем потенциальном переходе в европейский клуб.
У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещё. Такого нет.
Но по всему видно, что Эдик переживает, это трудно скрыть. Интервью, в определенной степени постановочное. Я желаю Эдику, где бы он не играл- главное без травм, и Удачи, независимо от команды и от страны!!!!!!!
Но по всему видно, что Эдик переживает, это трудно скрыть. Интервью, в определенной степени постановочное. Я желаю Эдику, где бы он не играл- главное без травм, и Удачи, независимо от команды и от страны!!!!!!!