Сперцян: «Не боюсь, если не получится попробовать себя в Европе»

вчера, 10:02

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем потенциальном переходе в европейский клуб.

У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещё. Такого нет.

djaich
djaich
вчера в 15:40
Ну такое. Весь посыл заключен в мысли "в Европу не поеду. Нас и здесь неплохо кормят, а взамен ничего не требуют". Даже, похоже, лимит ввели только, чтобы скрыть крайне упавший уровень РПЛ, в котором "неожиданно" на фоне игры крайне некомпетентного большинства игроков "вдруг" пачками начали появляться "невероятные таланты" вроде Тюкавина, Батракова, Пиняева, Кисляка. Когда упадем до уровня чемпионата Узбекистана или Казахстана, то таких "молодых и перспективных кудесников мяча мирового класса" в РПЛ станет еще больше.
lotsman
lotsman
вчера в 11:13, ред.
Правильно, не надо бояться. В Краснодаре всё отлажено, всё притёрто, и игра идёт хорошо, и ты звезда. А в Европе ещё неизвестно, как оно пойдёт.
Capral
Capral
вчера в 10:42, ред.
Достойный ответ, Достойного человека!!!
Но по всему видно, что Эдик переживает, это трудно скрыть. Интервью, в определенной степени постановочное. Я желаю Эдику, где бы он не играл- главное без травм, и Удачи, независимо от команды и от страны!!!!!!!
je9dy6s5x8d6
je9dy6s5x8d6
вчера в 10:41
В Европе можно стать как Захаряном, так и Миранчуком.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:32
Нет значит нет... Ничего страшного... Будет играть в РПЛ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:21
На самом деле Сперцян опасается ехать в Европу - слишком много негативных примеров. Если карьера в России сопровождается титулами, почему бы вообще никуда не ездить? Кстати, нас там, мягко говоря, недолюбливают..
