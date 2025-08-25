История «Халл Сити» часть : 3 (1929-1939)

1756106998

Кампания 1929/30, шестая для Билла Маккракена у руля «Тигров», стала сезоном горьких контрастов. С одной стороны, «Сити» совершили исторический рывок в Кубке Англии, дойдя до полуфинала — так близко к финалу клуб не подбирался вплоть до 2014 года. С другой — команда Маккракена впервые в своей истории познала горечь вылета.Кубковый путь был похож на сказку. Поочередно были биты лидеры и будущие чемпионы Второго и Третьего (Южного) дивизионов — «Блэкпул» и «Плимут Аргайл». Затем пали гранды Первого дивизиона — «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». В полуфинале «Тиграм» противостоял могучий «Арсенал» под руководством Герберта Чепмена — старшего брата второго тренера в истории «Сити», Гарри Чепмена. На стадионе «Элланд Роуд» «Халл» сотворил сенсацию, удержав ничью 2:2, но в переигровке на «Вилла Парк» уступил с минимальным счетом 0:1.В это же время в чемпионате разворачивалась драма. После пяти туров «Сити» шел в двойке лидеров, но затем последовал провал: одна победа в десяти матчах, и команда рухнула на 15-е место. Сезон напоминал качели: на Рождество, после домашней победы 2:0 над «Сток Сити», «Тигры» поднялись на 9-ю строчку. Но затяжная кубковая кампания в итоге взяла свое. На финише сезона, когда пришлось играть девять матчей за 28 дней, команда была выжата как лимон: всего три победы в последних 14 играх. Итог был неумолим: «Тигры» финишировали предпоследними, опередив лишь «Ноттс Каунти», и отправились в Третий северный дивизион.Впервые в своей истории оказавшись в Третьем северном дивизионе, «Тигры» в сезоне 1930/31 финишировали шестыми, отстав от чемпиона «Честерфилда» на восемь очков. Несмотря на 99 забитых мячей (третий по результативности сезон в истории клуба) и всего два поражения в 21 домашнем матче, команда провалила выездную кампанию. Десять поражений в гостях не позволили всерьез бороться за возвращение в элиту. К тому же несмотря на позитивный старт сезона, когда к середине ноября команда Маккракена шла четвертой, последовал катастрофический отрезок. С 22 ноября 1930 по 18 марта 1931 года «Сити» одержали лишь четыре победы в 16 матчах, скатившись на девятое место. Все надежды на немедленное возвращение во Второй дивизион испарились. Ярким пятном в этом мрачном сезоне была игра Стэна Александера, который наколотил 24 гола в 41 матче. Такая результативность не осталась незамеченной: летом 1931 года бывший игрок юношеской сборной Англии отправился в турне по Канаде в составе сборной Футбольной ассоциации.В апреле 1931 года Билл Маккракен подал в отставку, которая вступала в силу по окончании сезона. Североирландец покинул клуб после восьми лет и 374 матчей у руля. В историю он вошел как тренер, при котором команда заняла седьмое место во Втором дивизионе в сезоне 1926/27 и совершила тот самый исторический поход в полуфинал Кубка Англии в 1930 году. Эпоха Маккракена подошла к концу.

Эпоха Грина (1931–1934)

После ухода Маккракена, в мае 1931 года на тренерский мостик «Халл Сити» взошел новый менеджер — уроженец Ноттингемшира Эдриан «Хэйден» Грин. Перед ним стояла амбициозная задача: слепить команду, способную бороться за повышение в классе. Однако первый сезон Грина у руля начался тяжело. К ноябрю 1931 года, после пяти поражений в шести матчах, «Тигры» прозябали на 15-м месте.В ноябре лучший бомбардир Стэн Александер покинул клуб, отправившись в «Брэдфорд Сити» из Второго дивизиона. Частью сделки стало прибытие в «Халл» бывшего капитана сборной Англии Джека Хилла. И все же главным трансферным успехом, подчеркнувшим проницательность Грина, стало подписание бывшего нападающего сборной Англии Рассела Уэйнскоута из «Лидс Юнайтед».После двух безголевых матчей на старте своей карьеры в «Сити», прославленный бомбардир словно сорвался с цепи. В следующих 17 играх он наколотил 17 мячей, открыв счет своим голам за «черно-янтарных» дублем в ворота «Донкастер Роверс». А в феврале 1932 года он и вовсе оформил хет-трик в восьмиголевом триллере против «Стокпорт Каунти». Впрочем, к концу сезона форма уроженца Ретфорда пошла на спад: всего два гола в 13 матчах. Как итог, «Тигры» завершили сезон на восьмом месте.

Команда, построенная на скале обороны из Джека Хилла и будущего игрока сборной Англии Томми Гарднера, и ударный дуэт нападающих — уроженца Лондона Билла Макнотона и Рассела Уэйнскоута — вывел «Тигров» на новый уровень.Приход Макнотона стал заявкой на успех от тренера Грина: в прошлом сезоне тот наколотил 22 гола в Третьем северном дивизионе и вывел «Гейтсхед» в лигу выше. На крыльях этого дуэта, забившего на двоих 62 мяча (41 — Макнотон, 21 — Уэйнскоут), «Тигры» пронеслись по дивизиону, наколотив 100 голов и набрав 59 очков на пути к чемпионскому титулу. Сто забитых мячей — второй результат в истории клуба, а феноменальный 41 гол Макнотона в 41 матче лиги до сих пор остается непревзойденным клубным рекордом.Макнотон не забивал в первых трех играх, но затем выдал невероятную серию: 10 голов в следующих шести матчах, включая хет-трик в ворота «Саутпорта» и покер в матче с «Барнсли». Макнотон — единственный игрок в истории «Сити», делавший хет-трики в двух матчах подряд. Кроме того, на его счету было поразительное количество дублей — целых десять. Это был статистически выдающийся сезон, который выдержал проверку временем. В ту же кампанию 1932/33 «Тигры» одержали свою рекордную гостевую победу в Кубке Англии, разгромив в первом раунде «Стейлибридж Селтик» со счетом 8:2. Этот рекорд держится и по сей день.Первый сезон после трехлетнего отсутствия во Втором дивизионе оказался непростым. «Тигры» финишировали на 15-м месте, всего в пяти очках от зоны вылета. Кампания началась позитивно: всего два поражения в первых 11 играх, и команда Грина занимала четвертую строчку. Макнотон продолжил свою голевую феерию, забив девять мячей на этом отрезке.Однако во втором эшелоне бывшему форварду «Гейтсхеда» голы давались труднее, и ему пришлось делить место в центре нападения с молодым североирландцем Дэви Джорданом. После чемпионского сезона , атака «Сити» заметно ослабла — всего 52 мяча в 42 играх. Джордан забил 10 голов в 11 матчах, но 15 голов Макнотона в 42 играх были серьезным спадом по сравнению с предыдущим сезоном.20 марта 1934 года Хэйден Грин, тренер-чемпион, подал в отставку, оставив «Тигров» на 14-м месте во Втором дивизионе. Его место занял защитник Джек Хилл, который немедленно завершил игровую карьеру, чтобы сосредоточиться на тренерской работе. Примечательно, что в конце того сезона повесил бутсы на гвоздь и стареющий Рассел Уэйнскоут , завершив карьеру с впечатляющим результатом в 204 гола в 500 матчах.

Хаос , вылет и непредсказуемость (1934–1936)

Сезон 1934/35 должен был стать шагом к стабильности после 15-го места в прошлом году. Но уже первый матч показал, что легкой прогулки не будет. Джек Хилл, принявший команду в апреле 1934 года и завершивший прошлый сезон четырьмя поражениями, повез своих парней в Плимут на встречу с «Аргайл». К перерыву «Сити» вели, забив три гола, а всего за матч отличились четырежды. Но все равно умудрились проиграть 6:4. Это поражение стало началом ужасной серии из четырех поражений и одной ничьей на старте сезона.Энди Дункан , часто становился источником голов когда «Тиграм» все же удавалось набрать очки. Первая победа в сезоне — 4:0 над «Вест Хэмом», и Дункан сделал дубль. В декабре он оформил хет-трик в победном матче с «Шеффилд Юнайтед» (4:3) на «Брэмолл Лейн».Когда у «Сити» шла игра, они забивали много и смотрелись зрелищно. Но обратной стороной этой бесшабашности была уязвимость в обороне.Победа над «Шеффилд Юнайтед» стала частью серии, идеально отражавшей непредсказуемость команды. Они проиграли лишь раз в следующих 13 матчах, выиграв семь из них, но это единственное поражение было сокрушительным — 6:1 от «Ньюкасла». К середине марта Джеку Хиллу удалось поднять команду на 11-е место. Но впечатляющая игра Дункана привлекла внимание «Тоттенхэм Хотспур», который выложил за него 6000 фунтов, обеспечив «Сити» столь необходимую финансовую поддержку.После ухода Дункана «Тигры» продолжали играть в том же духе : побед хватало, чтобы держаться подальше от зоны вылета, но поражений было слишком много, чтобы подняться выше. Яркая победа 5:1 над «Ноттс Каунти» в последнем туре дала повод с оптимизмом смотреть в сезон 1935/36. Дуэт нападающих Джек Аккрофф и Кен Кэмерон на двоих забил 11 мячей в первых 13 играх сезона 1935/36 . Настоящая катастрофа творилась в обороне. В сентябре «Чарльтон Атлетик» выиграл 4:2 на «Анлаби Роуд», а в гостях «Барнсли» просто уничтожил «Тигров» 5:1. Дальше — больше: три пропущенных мяча от «Донкастера» и «Норвича», четыре от «Блэкпула» и «Вест Хэма», и унизительные семь от «Шеффилд Юнайтед» — и все это еще до Нового года.Матч с «Шеффилдом» стал низшей точкой сезона. Это было не просто разгромное поражение, оно положило начало серии из шести поражений подряд и отрезку из 21 матча, в котором команда проиграла 17 раз и выиграла лишь однажды.К тому моменту, когда «Клинки» приехали на «Анлаби Роуд» на предпоследнюю игру сезона, «Тигры» уже официально вылетели в Третий северный дивизион, пропустив более 100 мячей и успев сменить Джека Хилла на Дэвида Мензиса, для которого это был уже второй приход в клуб.Пятнадцать лет спустя после своего первого прихода в «Халл Сити»

Трагедия Мензиса, и рекордные победы (1936-1939)

Дэвид Мензис вернулся с одной целью: вернуть клуб во в Второй дивизион . И он взялся за дело без промедления. Сезон 1936/37 начался блестяще: победы над «Порт Вейлом», «Ротерхэм Юнайтед» и «Олдемом» вывели «Тигров» на первое место после трех туров. Беспроигрышная серия продлилась девять матчей и завершилась домашней победой 3:2 над «Гейтсхедом». А на следующий день Мензис скончался от сердечного приступа в своем доме на Анлаби Роуд.Эта трагедия потрясла всех, кто был связан с клубом , «Тигры» продолжали борьбу за повышение в классе до самого Нового года. В январе, когда был назначен новый тренер Эрнест Блэкберн, «Сити» шел на третьем месте . Однако под руководством нового наставника результаты снова стали нестабильными, как и при Джеке Хилле. В первые два месяца его работы команда дважды выигрывала со счетом 4:1 и проигрывала 5:0 и 6:3.Игры с обилием голов и сумасшедшими счетами стали визитной карточкой команды до конца сезона. В итоге «Тигры» финишировали пятыми — весьма похвальный результат, учитывая все обстоятельства. Этот сезон дал Блэкберну и его команде отличный импульс на кампанию 1937/38.Новый тренер жаждал утвердить свой авторитет и пригласил в команду нападающих Джона Макнила и Джека Фрайера. Дуэт сработался мгновенно. В первом же матче сезона против «Рексема», бывшего клуба Блэкберна, откуда он и переманил Фрайера, новички забили все три гола (Макнил — один, Фрайер — два), принеся команде победу 3:2. С этого момента дуэт наводил ужас на оборону соперников, а «Сити» снова боролся на вершине таблицы. Кульминацией сезона стал январский матч, в котором «Тигры» уничтожили «Саутпорт» со счетом 10:1 одержав самую крупную победу в своей истории на тот момент. Макнил и Фрайер, конечно же, были в числе авторов голов в тот день, как и в большинстве матчей того сезона. Оба преодолели отметку в 20 забитых мячей в лиге. Но этого оказалось недостаточно для повышения в классе.Уход Фрайера и Макнила летом 1938 года был практически неизбежен. Перед Блэкберном стояла непростая задача — повторить прошлогодний успех без своих главных звезд. Если и можно описать сезон 1938/39 тремя матчами, то это были игры с 27 декабря по 14 января. «Тигры» пропустили 12 мячей в двух играх, уступив «Нью-Брайтону» и «Брэдфорд Сити» 6:1 и 6:2 соответственно. Но затем команда Блэкберна сотворила чудо, разгромив «Карлайл Юнайтед» со счетом 11:1. Эта победа и по сей день остается рекордной в истории клуба.Именно благодаря таким матчам этот сезон надолго остался в памяти болельщиков. Но, увы, развить этот успех не удалось. «Сити» завершили кампанию на седьмом месте.