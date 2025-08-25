КДК РФС рассмотрит удаления игроков «Ахмата» в игре против «Оренбурга»

Глава КДК РФС сообщил, что комитет рассмотрит случаи удаления игроков «Ахмата» и , произошедшие в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

Мы рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаление за серьезное нарушение правил игры футболиста «Ахмата» Эгаша Касинтуры, он приглашен на заседание. Рассмотрим удаление игрока «Ахмата» Лечи Садулаева за агрессивное поведение, он также приглашен на заседание.