КДК РФС рассмотрит удаления игроков «Ахмата» в игре против «Оренбурга»

вчера, 11:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит случаи удаления игроков «Ахмата» Эгаша Касинтуры и Лечи Садулаева, произошедшие в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

Мы рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаление за серьезное нарушение правил игры футболиста «Ахмата» Эгаша Касинтуры, он приглашен на заседание. Рассмотрим удаление игрока «Ахмата» Лечи Садулаева за агрессивное поведение, он также приглашен на заседание.

Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:44
Привет Владимир!

Я об этом даже и не подумал.
Спасибо.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:10
Олег, привет! От того, как себя поведут и что скажут приглашённые, может зависеть срок дисквалификации.
aypb2zevprrm
aypb2zevprrm
вчера в 13:08
Раз очко на выезде добыли, значит их действия правильными были.
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:57
А какой смысл этих всех рассмотрений для команд?
Что то когда то поменяли?
3t5q5xa3juf6
3t5q5xa3juf6
вчера в 12:02
Надо же, как спартак дал задел жалобам в КДК.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:24
Работает КДК "не покладая рук"...)
