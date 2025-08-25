 
Гендиректор «Акрона» ответил Дзюбе, раскритиковавшему состав команды

вчера, 10:31

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал высказывания нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы относительно состава команды.

Артем — человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким же менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба. Понятно, что сейчас есть определённая эмоциональная оценка ситуации, но у нас есть концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи — наш горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона, и это самое важное. Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания трансферного окна.

Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:00
Походу прислушались к лидеру раздевалки и зелёного поля!)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:51
Если уж есть у товарища черта характера хавальник открывать, не включая при этом мозг, то это уже диагноз. Как деревенский дурачок))). Юродивый.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:30, ред.
Дзюба видимо хочет еще один рекорд установить стать чемпионом в составе Акрона. Поэтому и трубит об усилении...а времени то нет у него...37....)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:58
Вообщем Теме лучше было помолчать
adekvat
adekvat
вчера в 10:51
Дзюбе на пенсию скоро, ему надо все и сейчас.
d9j2m78jrgvy
d9j2m78jrgvy
вчера в 10:39
Дзюба имеет менталитет победителя, скоро этот менталитет пригодится в пердиве.
mz48qczxmc2u
mz48qczxmc2u
вчера в 10:33
Просто культурно сгладил неосморительное заявление игрока.
Гость
