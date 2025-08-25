Гендиректор «Акрона» ответил Дзюбе, раскритиковавшему состав команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал высказывания нападающего тольяттинцев относительно состава команды.

Артем — человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким же менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба. Понятно, что сейчас есть определённая эмоциональная оценка ситуации, но у нас есть концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи — наш горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона, и это самое важное. Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания трансферного окна.