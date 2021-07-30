Ван Дейк опубликовал эмоциональный пост после 1-го матча за 9 месяцев

Защитник «Ливерпуля» вчера принял участие в товарищеском матче с «Гертой» (3:4). Для 30-летнего футболиста это была первая игра после 9-месячного отсутствия из-за тяжёлой травмы колена.

285 дней назад началось моё постепенное возвращение на поле. Сложно описать, как я себя чувствую, но важно отметить, что мне посчастливилось получить поддержку от такого большого количества замечательных людей.

Хирург, физиотерапевты, тренеры, все, кто помогал мне с первого дня, партнёры по команде, придававшие мне сил, болельщики, дарившие мне свою любовь и вдохновлявшие меня, и самое главное — моя семья, без которой я был бы никем. Спасибо вам.

Работа на этом не заканчивается. Это только начало. Двигаемся дальше!