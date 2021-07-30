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Ван Дейк опубликовал эмоциональный пост после 1-го матча за 9 месяцев

вчера, 05:31
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)4 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вчера принял участие в товарищеском матче с «Гертой» (3:4). Для 30-летнего футболиста это была первая игра после 9-месячного отсутствия из-за тяжёлой травмы колена.

285 дней назад началось моё постепенное возвращение на поле. Сложно описать, как я себя чувствую, но важно отметить, что мне посчастливилось получить поддержку от такого большого количества замечательных людей.

Хирург, физиотерапевты, тренеры, все, кто помогал мне с первого дня, партнёры по команде, придававшие мне сил, болельщики, дарившие мне свою любовь и вдохновлявшие меня, и самое главное — моя семья, без которой я был бы никем. Спасибо вам.

Работа на этом не заканчивается. Это только начало. Двигаемся дальше!

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:48
главное без травм, чтобы всякие пикфорды снова не испортили сезон. Удачи и побед в новом сезоне с Ливерпулем!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:47
С возвращением ван Дейк!
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 07:14
Конкуренция велика!
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:14
Скорейшего выздоровления
112910415
112910415
вчера в 07:12
море эмоций ! ... возвращение к жизни
Gahi
Gahi
вчера в 07:10
Ливерпулю очень не хватало Ван Дейка, так что его возвращение должно улучшить результаты команды в новом сезоне. Удачи
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 07:08
С возвращением Вирджил!!! Надеюсь в этом сезоне благодаря тебе будете чемпионами АПЛ и ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 06:00
Вполне нормальные эмоции.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:34
Очень рад его возвращению
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