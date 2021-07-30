Романцев — о форме «Спартака»: «Не всё так мрачно»

Бывший главный тренер «Спартака» оценил старт красно-белых в чемпионате России. Московский клуб в первом туре РПЛ в Казани проиграли «Рубину» со счетом 0:1.

Думаю, тема раннего выхода «Спартака» на пик формы всплыла после стартовой неудачи «Спартака» в Казани. Ясно, что после яркой победы на предсезонном турнире болельщики ждали от команды продолжения банкета. Там команда выглядела уверенно, показывала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Потому поражение от растущего на глазах «Рубина» было воспринято так болезненно. Но, поверьте, не всё так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в обороне и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть еще Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками.