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Романцев — о форме «Спартака»: «Не всё так мрачно»

вчера, 09:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил старт красно-белых в чемпионате России. Московский клуб в первом туре РПЛ в Казани проиграли «Рубину» со счетом 0:1.

Думаю, тема раннего выхода «Спартака» на пик формы всплыла после стартовой неудачи «Спартака» в Казани. Ясно, что после яркой победы на предсезонном турнире болельщики ждали от команды продолжения банкета. Там команда выглядела уверенно, показывала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Потому поражение от растущего на глазах «Рубина» было воспринято так болезненно. Но, поверьте, не всё так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в обороне и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть еще Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками.

После поражения в этом матче «Спартак» обратился к болельщикам.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:52
Ну, что ж, в отличие от ловчевых, всё адекватно.
альсато
альсато
вчера в 14:35
да мы играли так, что соперник за середину поля не выходил...А счет какой?..ааа проиграли 0-5......плевать мне на форму или ее отсутствие...самое красивое в матче-это СЧЕТ на ТАБЛО!))))
Блоссия
Блоссия
вчера в 13:27
Бальзам на израненные души болельщиков Спартака.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:07
Что ясно то станет?
Бенфика и Зенит ушатает спокойно, ибо по подбору и опыту это космос для российских команд.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:06
Кукуян сам по себе, а игра сама по себе. Не надо смешивать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:06
Болельщикам Спартака не стоит переживать за игру своей команды, футболисты находятся в хорошей спортивной форме, а результат не всегда является следствием этой игры.
YVG
YVG
вчера в 10:32
Квалификация ЛЧ вернет спартак с небес в обычное состояние.
cska1948
cska1948
вчера в 10:30
Романцев — о форме «Спартака»: «Не всё так мрачно»
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Фома как обычно: ромбик, звёздочки...
112910415
112910415
вчера в 10:07
Рубин Слуцкого - это особая история ...
а форма у Спартака хорошая, боевая
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:01
Самара тоже проиграла первый матч на своём поле, так что горит желанием взять дома очки. Так что не просто будет Спартаку с Крыльями. Ну а после уже все мысли о Бенфике.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:34
Всё станет ясно после матча с Бенфикой а сегодня кукуян насвистит, что угодно.
beefs
beefs
вчера в 09:30
все увидим в противостоянии с Бенфикой...
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:21
У «Спартака» есть игра
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