Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии.
Blick сообщает, что Федерация футбола Швейцарии рассматривает 71-летнего французского специалиста как одного из кандидатов после ухода Владимира Петковича.
Отмечается, что Венгер может быть приглашен на короткий срок в целях квалификации на ЧМ-2022.
На данный момент Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
После ухода из сборной Швейцарии Петкович возглавил знаменитый клуб из французской Лиги 1.