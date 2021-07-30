Венгер может возглавить сборную Швейцарии

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вчера, 10:50

Бывший главный тренер «Арсенала» может возглавить сборную Швейцарии.

Blick сообщает, что Федерация футбола Швейцарии рассматривает 71-летнего французского специалиста как одного из кандидатов после ухода Владимира Петковича.

Отмечается, что Венгер может быть приглашен на короткий срок в целях квалификации на ЧМ -2022.

На данный момент Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

После ухода из сборной Швейцарии Петкович возглавил знаменитый клуб из французской Лиги 1.