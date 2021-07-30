Конте близок к возвращению к работе, но не в качестве главного тренера

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте близок к возвращению к работе.
Однако утверждается, что наставник продолжит свою работу не на тренерском поприще. Вероятнее всего, Конте будет работать в качестве эксперта на Sky Sport.
Напомним, что Конте вместе с «Интером» в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А.
Также отметим, что в прошлом году экспертом на телевидении работал другой тренер, который в новом сезоне будет возглавлять клуб из Серии А.
Если это действительно так, то очень-очень жаль, экспертов много, а тренера уровня А.Конте, "днём с огнём не сыщешь"...
Уйти экспертом в 51 год, вместо того, чтобы имея талант, возможности быть главным тренером в мировом, европейском футболе.... Решение А.Конте вызывает недоумение и разочарования...
Возможно разочарован тем, что произошло с руководством "Интера"....
Несмотря на то, что "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет,
26 мая 2021 года Конте и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ отмечалось, что причиной этому послужили расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...
Будем надеяться, что Антонио принял решение на эмоциях, и со временем изменит своё решение, и мы снова увидим А.Конте в качестве главного тренера.
Если это действительно так, то очень-очень жаль, экспертов много, а тренера уровня А.Конте, "днём с огнём не сыщешь"...
Уйти экспертом в 51 год, вместо того, чтобы имея талант, возможности быть главным тренером в мировом, европейском футболе.... Решение А.Конте вызывает недоумение и разочарования...
Возможно разочарован тем, что произошло с руководством "Интера"....
Несмотря на то, что "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет,
26 мая 2021 года Конте и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ отмечалось, что причиной этому послужили расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...
Будем надеяться, что Антонио принял решение на эмоциях, и со временем изменит своё решение, и мы снова увидим А.Конте в качестве главного тренера.