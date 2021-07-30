ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2021/2022

Конте близок к возвращению к работе, но не в качестве главного тренера

вчера, 10:35

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте близок к возвращению к работе.

Однако утверждается, что наставник продолжит свою работу не на тренерском поприще. Вероятнее всего, Конте будет работать в качестве эксперта на Sky Sport.

Напомним, что Конте вместе с «Интером» в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А.

Также отметим, что в прошлом году экспертом на телевидении работал другой тренер, который в новом сезоне будет возглавлять клуб из Серии А.

Все новости
СлухиВ Ираке Черчесову хотели платить 2,5 млн евро в год
Вчера, 18:37 Комментарии15
СлухиВенгер может возглавить сборную Швейцарии
Вчера, 10:50 Комментарии1
СлухиДанни Блинд войдёт в штаб ван Гала в сборной Нидерландов
22 июля Комментарии5
Гаттузо: «История с „Тоттенхэмом“ причинила мне боль»
19 июля Комментарии8
СлухиНовым главным тренером сборной Нидерландов станет ван Гал
11 июля Комментарии23
СлухиЗидан сменит Дешама на посту наставника сборной Франции после ЧМ-2022
10 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
вчера в 21:22
Парик хороший тренер, но на один сезон!)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:34, ред.
Говорили же что после Интера карьере капут... вон у Жозе спроси!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:33
такой парик и никому не нужен?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:53
Удачи ему!
112910415
112910415
вчера в 11:11
очевидно, эта запись в его трудовой книжке не долго будет последней
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:01
...Вероятнее всего, Конте будет работать в качестве эксперта на Sky Sport...

Если это действительно так, то очень-очень жаль, экспертов много, а тренера уровня А.Конте, "днём с огнём не сыщешь"...
Уйти экспертом в 51 год, вместо того, чтобы имея талант, возможности быть главным тренером в мировом, европейском футболе.... Решение А.Конте вызывает недоумение и разочарования...

Возможно разочарован тем, что произошло с руководством "Интера"....
Несмотря на то, что "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет,
26 мая 2021 года Конте и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ отмечалось, что причиной этому послужили расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...

Будем надеяться, что Антонио принял решение на эмоциях, и со временем изменит своё решение, и мы снова увидим А.Конте в качестве главного тренера.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:47
Удачи на новом месте.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100