Конте близок к возвращению к работе, но не в качестве главного тренера

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вчера, 10:35

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что бывший главный тренер «Интера» близок к возвращению к работе.

Однако утверждается, что наставник продолжит свою работу не на тренерском поприще. Вероятнее всего, Конте будет работать в качестве эксперта на Sky Sport.

Напомним, что Конте вместе с «Интером» в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А.

Также отметим, что в прошлом году экспертом на телевидении работал другой тренер, который в новом сезоне будет возглавлять клуб из Серии А.