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Данни Блинд войдёт в штаб ван Гала в сборной Нидерландов

22 июля 2021, 04:38

Королевский футбольный союз Нидерландов согласовал контракт с Луи ван Галом, информирует источник. 69-летний специалист в третий раз в карьере возглавит национальную команду своей страны.

Сообщается, что в штаб ван Гала в сборной Нидерландов войдут экс-наставник «оранжевых» Данни Блинд, главный тренер роттердамской «Спарты» Хенк Фрэзер, который будет совмещать работу в клубе и сборной, а также тренер вратарей Франс Хук, ранее работавший с голкиперами «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк недавно прокомментировал слухи о том, что он выступал против назначения ван Гала в сборную Нидерландов.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:50
Удачи Вану! И, хотелось бы увидеть ещё свободное падение Мэтра у бровки! Это, вам, не нырок!
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 08:18
Это очень сильный тренер.
ОПС
ОПС
22 июля в 07:56
Пусть работает хорошо.
Gahi
Gahi
22 июля в 05:49
Конечно все помощники тренера сборной были согласованы с Луи ван Галом, которых он очень хорошо знает, а как у них получится подготовить хорошо команду мы уже скоро увидим. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 04:39
Удачи. Хорошо выступить в Катаре.
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