Данни Блинд войдёт в штаб ван Гала в сборной Нидерландов

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22 июля 2021, 04:38

Королевский футбольный союз Нидерландов согласовал контракт с , информирует источник. 69-летний специалист в третий раз в карьере возглавит национальную команду своей страны.

Сообщается, что в штаб ван Гала в сборной Нидерландов войдут экс-наставник «оранжевых» , главный тренер роттердамской «Спарты» , который будет совмещать работу в клубе и сборной, а также тренер вратарей Франс Хук, ранее работавший с голкиперами «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк недавно прокомментировал слухи о том, что он выступал против назначения ван Гала в сборную Нидерландов.