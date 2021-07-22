Данни Блинд войдёт в штаб ван Гала в сборной Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов согласовал контракт с Луи ван Галом, информирует источник. 69-летний специалист в третий раз в карьере возглавит национальную команду своей страны.
Сообщается, что в штаб ван Гала в сборной Нидерландов войдут экс-наставник «оранжевых» Данни Блинд, главный тренер роттердамской «Спарты» Хенк Фрэзер, который будет совмещать работу в клубе и сборной, а также тренер вратарей Франс Хук, ранее работавший с голкиперами «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк недавно прокомментировал слухи о том, что он выступал против назначения ван Гала в сборную Нидерландов.