«„Реал“ всегда будет в моём сердце». Варан попрощался с мадридским клубом

Защитник «Манчестер Юнайтед» на своей странице в инстаграме попрощался с «Реалом» и болельщиками мадридского клуба.

Последние несколько дней были нагружены многими эмоциями, чувствами, которыми я хочу поделиться со всеми вами. После 10 удивительных и замечательных лет в «Реале», клубе, который я всегда буду носить в своем сердце, настал день прощания.

С тех пор, как я перешел в «Реал» в 2011 году, мы вместе превзошли все ожидания и достигли того, о чем я никогда не мечтал. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и всех людей, которые работают или работали в клубе, за все, что они сделали для меня.

Большое спасибо также всем мадридцам, которые всегда дарили мне любовь и своими высокими требованиями заставляли меня выкладываться по максимуму и биться за каждый успех.

Я имел честь разделить раздевалку с лучшими игроками мира. Я никогда не забуду бесчисленные победы, особенно «десиму». Я понимаю, что для меня было большой честью пережить эти особые моменты.

Наконец, я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно город Мадрид, где родились мои двое детей. Эта страна всегда будет для меня особенной.

Это было невероятное путешествие во всех отношениях. Я ухожу с чувством, что отдал все. Я бы ничего не изменил в этой истории.

Начинается новая глава...