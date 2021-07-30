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«„Реал“ всегда будет в моём сердце». Варан попрощался с мадридским клубом

вчера, 14:10

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан на своей странице в инстаграме попрощался с «Реалом» и болельщиками мадридского клуба.

Последние несколько дней были нагружены многими эмоциями, чувствами, которыми я хочу поделиться со всеми вами. После 10 удивительных и замечательных лет в «Реале», клубе, который я всегда буду носить в своем сердце, настал день прощания.

С тех пор, как я перешел в «Реал» в 2011 году, мы вместе превзошли все ожидания и достигли того, о чем я никогда не мечтал. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и всех людей, которые работают или работали в клубе, за все, что они сделали для меня.

Большое спасибо также всем мадридцам, которые всегда дарили мне любовь и своими высокими требованиями заставляли меня выкладываться по максимуму и биться за каждый успех.

Я имел честь разделить раздевалку с лучшими игроками мира. Я никогда не забуду бесчисленные победы, особенно «десиму». Я понимаю, что для меня было большой честью пережить эти особые моменты.

Наконец, я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно город Мадрид, где родились мои двое детей. Эта страна всегда будет для меня особенной.

Это было невероятное путешествие во всех отношениях. Я ухожу с чувством, что отдал все. Я бы ничего не изменил в этой истории.

Начинается новая глава...

Ранее сообщалось о том, сколько МЮ заплатит за трансфер Варана.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:17
Кажется, что совсем недавно он стоял в числе новичков, в одном ряду с Шахином, Алтынтопом, Коэнтрау, а прошло уже 10 лет, как быстро летит время, ужас
Удачи Варану, пришел неизвестным, уходит топом
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:44
Жаль, что ушёл. Не захотел стать новым лидером.
zsb1961
zsb1961
вчера в 16:27
Удачи Рафаэлю!
NOVA
NOVA
вчера в 16:06
и ему спасибо за все!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:59
Удачи в МЮ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
В любом случае пожелаю ему только Удачи в МЮ !
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 14:27
ПРАВИЛЬНО что его продали, без Рамоса был ЗЕРО.
А так удачи ему в МЮ
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:13
А Варан в сердцах болельщиков "Реала"....
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