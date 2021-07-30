Миятович: «Азар — очень большая проблема для „Реала“»

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации полузащитника «сливочных» Эдена Азара.
Я не знаю, что сказать о нем. Он уже два сезона практически ничего не делает. Это очень большая проблема для «Реала». Сегодняшний футбол — это не только наличие звездного игрока, но и высокий темп соревнований. Я верю в него, но до сих пор для меня он ничего не показал.
Ранее медицинские тесты показали, в какой форме находится Азар.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271344/miyatovich-predrag-real
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271344/miyatovich-predrag-real
В ПРОСТОНАРОДИИ ЭТО СИНДРОМ ,- "КОКОРИНА" !!!)))
В ПРОСТОНАРОДИИ ЭТО СИНДРОМ ,- "КОКОРИНА" !!!)))
А Азар - это так, цветочки.
А Азар - это так, цветочки.