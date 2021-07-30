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Миятович: «Азар — очень большая проблема для „Реала“»

вчера, 11:38

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации полузащитника «сливочных» Эдена Азара.

Я не знаю, что сказать о нем. Он уже два сезона практически ничего не делает. Это очень большая проблема для «Реала». Сегодняшний футбол — это не только наличие звездного игрока, но и высокий темп соревнований. Я верю в него, но до сих пор для меня он ничего не показал.

Ранее медицинские тесты показали, в какой форме находится Азар.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:44
Надеюсь, Папа Карло его реанимирует! мож его к фиалкам?
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:24
Исправили, спасибо!
112910415
112910415
вчера в 14:23
классический чемодан без ручки !
112910415
112910415
вчера в 14:21
это не только наличие зведного игрока
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271344/miyatovich-predrag-real
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08
Огромная проблема для Реала!
В ПРОСТОНАРОДИИ ЭТО СИНДРОМ ,- "КОКОРИНА" !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:27
Азар и Бэйл - две дорогие и в то же время бесполезные штучки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:20
а бэйл? кто больше проблема сейчас?))
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:18
По видимому Азар отдыхает.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:11, ред.
Неликвидные Коутиньо, Дембеле, Пьянич и Гризманн у Барселоны - вот это проблемы.
А Азар - это так, цветочки.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:05
Даже для такого богатого и успешного клуба, как "Реал", много иметь в своём составе две проблемы ( Азар, Бейл) которые дорого обходятся "Реалу"...
David Young
David Young
вчера в 11:45
Скорее весьма тяжёлый груз.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:42
Проблема скорей в плане ведомости
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