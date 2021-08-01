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«Локомотив» готов продать Крыховяка и Миранчука, Баринова хотят оставить

01 августа 2021, 11:27

«Локомотив» определился с ближайшими трансферными планами.

Утверждается, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Дмитрием Бариновым. Покинуть команду этим летом могут только Гжегож Крыховяк и Антон Миранчук.

Ранее сообщалось, что Крыховяк уже договорился о контракте с клубом РПЛ.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:35
ну хоть Баринова решили оставить и то плюс, хотя Миранчука продавать это глупость
XL-965
XL-965
01 августа в 19:51
Тут причина одна разгрузка зарплатной ведомости
протон1
протон1
01 августа в 18:04
Бабаеву срочно надо наликом отвозить бастарду эти 1,5 ляма и договариваться с Крыховяком. Такого игрока нам не хватало. Если и Пабло доступен, то и по нему надо договариваться и скидывать Бийола/Бистровича плюс Гогуа. Тогда и за тройку можно побиться
1bear
1bear
01 августа в 16:55
нужно немного подождать,может и Баринова продадут в Зенит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 14:09
Крыховяк уже в Краснодре.
A.S.A
A.S.A
01 августа в 13:58
Только время покажет для чего происходит эта "чистка" в составе Локо!
Если Рангник и Цорн хотят сделать из Локомотива клуб,который будет существовать за счет продажи лидеров и раскрутки молодых игрков академии для последующей перепродажи типо работы коллег из Аякса или Дортмунда,то эта схема слишком сложна для РПЛ,по причине лимита,хотя можно сделать акцент на "паспортистов" и продавать таланты в другие клубы РПЛ, получая при этом хорошую финансовую подпитку....но опять таки....сложно все это провернуть в нынешних реалиях
Продажу Крыховяка можно понять возрастной легионер с высоким окладом еще и заметно сдал...самое время отпустить и немного заработать
Вот продажа Миранчука не понятна,хотя это один из дорогих активов нынешнего состава за которого можно выручить хорошие деньги. Думаю Зенит Динамо ЦСКА будут одними из главных претендентов на Антона,хотя Спартаку и Краснадару тоже не помешал бы такой игрок в атаке...
То что оставляют Баринова понятно,т.к упустили молодого Мухина,и потеря еще и Баринова сейчас недопустима
Будем следить за ситуацией в Локо
berda2003
berda2003
01 августа в 13:55
без брата антоха зачах...
Мага Шульман
Мага Шульман
01 августа в 13:34
Последнее предложение - святая истина. Согласен на все 100%.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ stanichnik (раскрыть)
01 августа в 13:33
Согласен с тобой, товарищ, только с маленькой оговоркой. В этой " ситуации" с Локо - 90-95 процентов голимой брехни. Подождем 2-3 недели и будем судить уже по-факту.
asraeil
asraeil
01 августа в 13:26
Ситуация конечно интересная....а че Баринова оставлять....продавать так продавать
lotsman
lotsman
01 августа в 13:23
Если готовы продать, то продавайте, нечего сериал раскручивать.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
01 августа в 12:54
Сочи не потянут.
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 12:53
Хотят очень до́рого продать.
Ironigor
Ironigor
01 августа в 12:43
Как я понял, о чём кстати говорят некоторые специалисты, что это реформирование Локомотива должно привести к системе при которой существуют клубы типа голландского Аякса или дортмундской Боруссии. А как это будет выглядеть в реалиях России, будем делать посмотреть. И если Рангник и Цорн всё таки добьются этого новшества в нашем футболе, это будет прорывом . И раз руководство РЖД где сидят я надеюсь не глупые люди, одобрило этот план действий со стороны Рангника , значит в этом они видят здравый смысл и развитие своего детища . Как говорится, подождём посмотрим. Всем Добра !!!
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 12:42
Баринова надо оставлять без вопросов. Крыховяк после первого отличного сезона сильно сдал, особенно в этом году. Евро 2020 (2021) вообще вышел провальным, подвёл сборную. Так, что держать блеклого высокооплачиваемого игрока в команде, который вдобавок следующим летом уйдёт бесплатно нет смысла.
С Антоном Миранчуком всё сложно. С одной стороны не хочется, что бы он переходил в другую команду РПЛ (если Европа, то без проблем), но надо признать, что на сегодня он проигрывает конкуренцию.
Да и вообще шумиха вокруг Локо очень сильно накручена, видать кому то это надо, это чей то хлеб...
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 12:38
Крыховяк 31 летний лег. Его продажу ещё можно понять. Но зачем продавать Миранчука? Только из-за большой зарплаты?
Стасодзюб
Стасодзюб
01 августа в 12:34
В зенит оптом до кучи???
Потом аля улю сочи)) Карьера потерянна!
ABir
ABir
01 августа в 12:14
Время разбрасывать камни, придёт время, когда кому-нибудь придётся из и собирать
particular
particular
01 августа в 12:12
Интересная оптимизация у железнодорожников... Хотя, финансово-кадровая встряска не помешала бы и другим нашим клубам... Закостенели...
stanichnik
stanichnik
01 августа в 12:10
Если верить последним сообщениям, то переход Крыховяка в фк Краснодар факт уже состоявшийся, тогда остаётся ещё Миранчук. Где вероятнее всего может продолжить свою карьеру? Смею предположить, что с учётом российского паспорта вероятнее всего это может быть прежде всего Питер, Сочи, Динамо, Рубин и в малой степени Краснодар. Только эти клубы в состоянии сегодня платить ту зарплату, которая у Антона в Локомотиве. Но Краснодар и так уже серьёзно потратился в это трансферное окно и может попасть под санкции ФП от УЕФА. Рубин после вероятной продажи Кварацхелия должен будет кем-то закрыть образовавшуюся вакансию в атакующей линии, тем более, что средства у казанцев для этого имеются. Динамо не прочь решить усиления позиции справа в атаке. куда можно было бы как раз использовать Антона. В Сочи тоже перед Еврокубками усиление в атаке не помешает. Ну а про питерцев, тут и говорить нечего, эти не упустят возможности перехватить "паспортиста" дабы другим не достался, плюс их неограниченные возможности позволят удовлетворить любые запросы продавца и игрока.
А где в итоге окажется Миранчук узнаем совсем скоро и первые слухи могут появиться уже завтра утром. Болейте за своих, не против чужих!
112910415
112910415
01 августа в 12:03
продолжаем наблюдать
Брулин
Брулин
01 августа в 11:53
Такое чувство, что организаторов распродажи остановили из РЖД.
sv_1969
sv_1969
01 августа в 11:49
То хотят то нет. То Баринов в Байер собрался.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 августа в 11:46
Это похоже на зачистку
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 11:43
Крыховяк забьёт локо трешку
Gunslinger
Gunslinger
01 августа в 11:36
Прям как девочки ломаются: продаём, не продаём, продаём но не всех, продаём но не всем!!! :)))
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 11:28
покупатели найдутся быстро, вопрос только в цене
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