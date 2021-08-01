«Локомотив» готов продать Крыховяка и Миранчука, Баринова хотят оставить

«Локомотив» определился с ближайшими трансферными планами.
Утверждается, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Дмитрием Бариновым. Покинуть команду этим летом могут только Гжегож Крыховяк и Антон Миранчук.
Ранее сообщалось, что Крыховяк уже договорился о контракте с клубом РПЛ.
А где в итоге окажется Миранчук узнаем совсем скоро и первые слухи могут появиться уже завтра утром. Болейте за своих, не против чужих!
А где в итоге окажется Миранчук узнаем совсем скоро и первые слухи могут появиться уже завтра утром. Болейте за своих, не против чужих!
С Антоном Миранчуком всё сложно. С одной стороны не хочется, что бы он переходил в другую команду РПЛ (если Европа, то без проблем), но надо признать, что на сегодня он проигрывает конкуренцию.
Да и вообще шумиха вокруг Локо очень сильно накручена, видать кому то это надо, это чей то хлеб...
С Антоном Миранчуком всё сложно. С одной стороны не хочется, что бы он переходил в другую команду РПЛ (если Европа, то без проблем), но надо признать, что на сегодня он проигрывает конкуренцию.
Да и вообще шумиха вокруг Локо очень сильно накручена, видать кому то это надо, это чей то хлеб...