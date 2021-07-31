Бийол: «Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА»

Полузащитник Яка Бийол отреагировал на слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.
Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА. Готов биться за своё место до конца.
Ранее сообщалось об интересе к Бийолу со стороны английских и немецких клубов.
Полузащитник Яка Бийол отреагировал на слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.
Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА. Готов биться за своё место до конца.
Ранее сообщалось об интересе к Бийолу со стороны английских и немецких клубов.
Но тут я соглашусь могло быть намного хуже, но разгрома избежали.
Но тут я соглашусь могло быть намного хуже, но разгрома избежали.