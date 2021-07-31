Бийол: «Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА»

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вчера, 23:31

Полузащитник отреагировал на слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.

Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА . Готов биться за своё место до конца.

Ранее сообщалось об интересе к Бийолу со стороны английских и немецких клубов.