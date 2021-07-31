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Бийол: «Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА»

вчера, 23:31

Полузащитник Яка Бийол отреагировал на слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.

Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА. Готов биться за своё место до конца.

Ранее сообщалось об интересе к Бийолу со стороны английских и немецких клубов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:18
хорошо отработал, нужен команде
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:30
Таких денег как в ЦсКа нигде не предложат.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
Кто его знает, как все обернется.
протон1
протон1
сегодня в 00:46
Какой Марибор, он уже до основы сборной дорос с ноунейма непонятного.
Байкал-38
Байкал-38 ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 00:30
При обороне всей командой всегда легче. Но и тут два момента приведшие к голам при автобусе чисто вина на защитниках.
Но тут я соглашусь могло быть намного хуже, но разгрома избежали.
blitz
blitz
вчера в 23:57
Березуцкий нашел идеальную позицию на поле для Бийола.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:56
А Бийол то хорошо отыграл в центре обороны....еще пригодится.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:37
Попробуй, сегодня то уж точно был лучше Васина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
А кому ты нужен ?!?
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