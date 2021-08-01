«Зенит» предложил за Кунью 25 млн евро

«Зенит» намерен подписать форварда «Герты» Матеуса Кунью.
Утверждается, что российский клуб предложил за футболиста 25 млн евро. Сам же нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, но трансфер в «Зенит» тоже рассматривает.
Недавно слухи связывали с питерцами форварда сборной Италии.
Но Куньо н убьёт карьеру........
Но Куньо н убьёт карьеру........
Агент Куньи- зенит? не не не слышали не черта)))
Агент Куньи- зенит? не не не слышали не черта)))
Никогда ещё...за свою 130-ти летнюю историю берлинцы не продавали игрока дороже 22-х млн.....
Зенит и так предложил столько что завтра Герта может закрываться...лет на 10-15...и просто тратить деньги...)))
Никогда ещё...за свою 130-ти летнюю историю берлинцы не продавали игрока дороже 22-х млн.....
Зенит и так предложил столько что завтра Герта может закрываться...лет на 10-15...и просто тратить деньги...)))