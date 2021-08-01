«Зенит» предложил за Кунью 25 млн евро

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01 августа 2021, 08:33

«Зенит» намерен подписать форварда «Герты» .

Утверждается, что российский клуб предложил за футболиста 25 млн евро. Сам же нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, но трансфер в «Зенит» тоже рассматривает.

Недавно слухи связывали с питерцами форварда сборной Италии.