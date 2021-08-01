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«Зенит» предложил за Кунью 25 млн евро

01 августа 2021, 08:33

«Зенит» намерен подписать форварда «Герты» Матеуса Кунью.

Утверждается, что российский клуб предложил за футболиста 25 млн евро. Сам же нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, но трансфер в «Зенит» тоже рассматривает.

Недавно слухи связывали с питерцами форварда сборной Италии.

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Все комментарии
steel900
steel900
01 августа в 19:49
Зенит, как пьяный нувориш на рынке...
протон1
протон1
01 августа в 18:08
Лучше уж Кунью взять, чем Белотти
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ КЭТиК (раскрыть)
01 августа в 17:52
Чего то незаметно,чтоб сорил,единственный клуб в рпл который не подписал ни одного игрока в во время двух трансферных окон...
chromage
chromage
01 августа в 14:55
Потемнее Халка будет.
Свeтозар
Свeтозар
01 августа в 14:02
Ну если только деньгами Зенит его заманит
viv
viv
01 августа в 13:35
ЛЧ все ближе и ближе, и в Зените в панике мечутся лишь бы кого подписать, но никто пока не готов с Зенитом опять занимать четвертые места.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 августа в 12:49
С такой фамилией лучше ему остаться в Герте.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Стасодзюб (раскрыть)
01 августа в 12:30
Скажет ну и куй с ним
Александр Котельников
Александр Котельников
01 августа в 12:21
Навряд ли Герта захочет испортить карьеру парню
Некакойшенко
Некакойшенко
01 августа в 12:21
Гермния не знает меру
Но Куньо н убьёт карьеру........
makkie
makkie
01 августа в 11:20
Рукаку и Куньо - отличная связка в Зенита намечается )))
Стасодзюб
Стасодзюб
01 августа в 11:20
У Дзюбы появится новая игрушка!!
Palex
Palex ответ zooveterinar (раскрыть)
01 августа в 11:07
Как обычно, это как? Разве Халк, Кришито, Лав, Думбия, Вальбуена, Кураньи требования к себе снизили? Если игрок настоящий профи, то и будет играть как профи, а не ерундой страдать.
Ironigor
Ironigor
01 августа в 10:59
Уж больно дорогая кунька получается. ) И вообще зачем , что у Дзюбы руки отсохли ?))
ОПС
ОПС
01 августа в 10:39
Точно выберет деньги.
Стасодзюб
Стасодзюб
01 августа в 10:37
А как скажет по этому поводу господин Орлов?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 августа в 10:13
О таких финансовых возможностях как у зенита другим остаётся только мечтать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
01 августа в 10:09
Кунью надо брать.
Стасодзюб
Стасодзюб
01 августа в 10:07
Белый негр!!!
zooveterinar
zooveterinar
01 августа в 09:59
Первые полгода может и поиграет на уровне ,а затем, как обычно!!!
Стасодзюб
Стасодзюб
01 августа в 09:55
Ща через 15 минут!
Агент Куньи- зенит? не не не слышали не черта)))
88_DEIVID
88_DEIVID
01 августа в 09:40
Видимо, Дзюба захотел поиграться с кунькой.
particular
particular
01 августа в 09:35
Зенит поднимает планку стоимости своих интересов... Однако, переход в диапазон 20-40 млн, совсем не гарантирует прирост ожидаемого качества и полезности...
Рефери
Рефери ответ Трезвый повар (раскрыть)
01 августа в 09:33
+
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 09:31
Зенит просто сорит деньгами.
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 09:27
В статье вначале написали что Кунья полузащитник, а потом что нападающий
Gunslinger
Gunslinger
01 августа в 09:19
Слухи слухами, но полюбому подпишем молодого и перспективного!!! :)))
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 августа в 09:14
Почему бы Зениту не начать так работать, чтобы на 25 миллионов могли лет 10-15 не сосать деньги с Газпрома?
Legend 6
Legend 6 ответ Стасодзюб (раскрыть)
01 августа в 09:11
Это кого?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Трезвый повар (раскрыть)
01 августа в 09:10
И так "за глаза".....
Никогда ещё...за свою 130-ти летнюю историю берлинцы не продавали игрока дороже 22-х млн.....
Зенит и так предложил столько что завтра Герта может закрываться...лет на 10-15...и просто тратить деньги...)))
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